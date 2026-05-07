英国圣比斯落户西九 伙安基司办预科书院 预计2027学年开办 首年目标招150学生

港府积极推动香港成为国际专上教育枢纽，多个国际教育机构先后落户香港。逾400年历史的英国圣比斯公学宣布落户「西九」，并与私立的安基司学校合办预科书院，双方今日举行签约仪式。新校舍将由西九龙的御金．国峰商场改建。香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席王德志表示，首年目标招收约150名IGCSE与A-Level学生，预计于2027-28学年正式开办。校方预计每年学费约20余万元，仍待教育局审批。

每年学费20余万 有待审批

英国圣比斯公学与位于元朗、有「港版剑桥」之称的安基司学校合办预科书院，并将位于西九龙御金．国峰的商场改建为校舍。双方今日举行签约仪式，香港圣比斯（安基司）公学联席主席David Cardwell及王德志，分别与安基司国际教育集团创办人兼校监蔡李惠莉博士、安基司学校执行校董及行政总监蔡加敏、集思未来高等研究院执行院长颜盛签署协议。毕业于剑桥大学的「十优港姐」麦明诗亦有出席活动支持。

香港圣比斯（安基司）公学是本港首间专注于国际普通中学教育文凭（IGCSE）及英国普通高级程度教育文凭（A-Level）课程的独立预科书院，提供10至13年级课程，并邀请英国剑桥大学前副校长David Cardwell（戴维．卡德维尔）教授出任创校联席主席，带领教学团队规划课程。目前院校注册申请正由教育局审批中，预计于2027-28学年正式开办。学费方面，预计每年约20余万元，校方强调仍待教育局审批。新校舍有6万平方呎，楼高2层，预计有18个课室、5个实验室，另有电脑室、舞蹈室、健身室等设备。

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拟邀大学教授到校办讲座

王德志表示，校舍现正进行装修，待审批牌照后便会招生。首年目标招收约150名IGCSE与A-Level学生。他表示，具体收生细节仍未敲定，然而，香港圣比斯（安基司）公学属私立学校，不受国际与本地生比例限制，故校方期望打造具国际氛围，同时以香港学生占多数的校园。

为协助学生入读顶尖学府，王德志指，校方会邀请来自剑桥或牛津等大学的教授，到校举办讲座，或提供线上指导，协助学生掌握入学要求与面试技巧，开拓学生视野，并为老师提供培训，确保教学方针对标大学的真实需求。「要入读世界级的学校，我认为50%是读书、50%是规划。」他补充，来自牛剑或美国等地的教授不需长期驻校，但会「在需要的时候出现」。

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蔡加敏：与剑桥将有很多合作

麦明诗认为，在港成立提供英国课程的预科书院是好事。何家豪摄

蔡加敏表示，与圣比斯公学的合作已讨论一段日子，高兴现时终于可落实，「安基司学校现时设幼稚园及小学，亦将会有初中课程，高中则和圣比斯『一条龙』合作，可实现『K-12』一贯教育理念。」她透露，未来会跟剑桥大学有很多合作，期望在学术方面做到最强。

出席活动的麦明诗认为，在港成立提供英国课程的预科书院是好事，可让学生有多个选择。她以自己经验为例，当年先在香港读会考课程，预科才到英国读书，但坦言并非每个家庭都合适，「始终英国升学的费用不菲，但香港制度又不是适合所有学生，如能在香港有机会读到英国课程，我觉得可切合更多学生需要。」

记者 陈艳玲 苏丽珊

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