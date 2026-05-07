方大护理应用学位 首批160毕业生近7成获聘

圣方济各大学旗下护理学（荣誉）学士（应用学位学额）课程，将迎来首批约160名毕业生，可申请注册护士（普通科）资格，投身护理行业。健康科学学院院长陈磊石指，课程将护士管理局要求的1400小时临床实习，全部集中在最后一年进行，让学生长时间持续身处临床环境。课程最新报读人数超过8000人，学额约640个，平均13人争一位。

1400小时实习最后学年进行

方大的护理学学士课程，是2022年推出的首批应用学位课程之一，取录学生大部分持高级文凭，只需约3年半即可完成学业。课程未缩减教学内容，护士管理局要求的打针、派药、病人评估等理论课程均须修读，只在实习安排有别于传统课程，将1400小时实习集中于最后学年进行，避免传统课程实习分散，以致知识遗忘的问题。

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陈磊石透露，首批毕业生护士近7成人已获录取，主要服务于公营医院，随着空缺职位在4月逐步释放，加上部分资深护士临近退休腾出职位，认为仍待业的毕业生毋须过度担忧。

为配合教学，学院配置16个高科技模拟病人，还设有感染控制实验室。副院长陈慧仪称，方大引入VR（虚拟实境）及AI（人工智能）技术的教学场景，让学生在贴近真实的环境中，练习应对各种病例，「最重要是培养学生以病人为本的专业态度，让他们可以回应病人及家属的需要」。

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应届毕业生刘彪因关注本港人口老化趋势，加上父母年事已高，希望投身护理行业，未来既能实现职业价值，也能更好地照顾家人。他提到模拟病人可模拟心跳、呼吸等生命体征，帮助自己在面对真实病人时减少失误；实习集中在最后一年的设计，有助让他形成「肌肉记忆」，避免间隔实习导致的知识遗忘。

记者 佘丹薇

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