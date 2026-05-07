Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方大护理应用学位 首批160毕业生近7成获聘

教育新闻
更新时间：08:00 2026-05-07 HKT
发布时间：08:00 2026-05-07 HKT

圣方济各大学旗下护理学（荣誉）学士（应用学位学额）课程，将迎来首批约160名毕业生，可申请注册护士（普通科）资格，投身护理行业。健康科学学院院长陈磊石指，课程将护士管理局要求的1400小时临床实习，全部集中在最后一年进行，让学生长时间持续身处临床环境。课程最新报读人数超过8000人，学额约640个，平均13人争一位。

1400小时实习最后学年进行

方大的护理学学士课程，是2022年推出的首批应用学位课程之一，取录学生大部分持高级文凭，只需约3年半即可完成学业。课程未缩减教学内容，护士管理局要求的打针、派药、病人评估等理论课程均须修读，只在实习安排有别于传统课程，将1400小时实习集中于最后学年进行，避免传统课程实习分散，以致知识遗忘的问题。

更多报道：方大正筹办全港首个药学学士课程 预计首年开设40个学额

陈磊石透露，首批毕业生护士近7成人已获录取，主要服务于公营医院，随着空缺职位在4月逐步释放，加上部分资深护士临近退休腾出职位，认为仍待业的毕业生毋须过度担忧。

为配合教学，学院配置16个高科技模拟病人，还设有感染控制实验室。副院长陈慧仪称，方大引入VR（虚拟实境）及AI（人工智能）技术的教学场景，让学生在贴近真实的环境中，练习应对各种病例，「最重要是培养学生以病人为本的专业态度，让他们可以回应病人及家属的需要」。

更多报道：方大跨科合作 电影学生扮「病人」模拟实习 助物理治疗学生装备临床技巧

应届毕业生刘彪因关注本港人口老化趋势，加上父母年事已高，希望投身护理行业，未来既能实现职业价值，也能更好地照顾家人。他提到模拟病人可模拟心跳、呼吸等生命体征，帮助自己在面对真实病人时减少失误；实习集中在最后一年的设计，有助让他形成「肌肉记忆」，避免间隔实习导致的知识遗忘。

记者 佘丹薇

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
14小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
15小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
2小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
17小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
17小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
14小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
12小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
21小时前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
17小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT