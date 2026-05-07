港大「纸质文物诊所」助市民修复藏品 忠粉带小说《恋爱二分一》「求诊」 冀留青春印记

修复的不仅是物件本身，更是逝去的青春与回忆。香港大学图书馆近日举办「纸质文物诊所」活动，吸引大批市民携带藏品，单独咨询专业修复与保护方法的意见。除了区建公真迹等古董级书画藏品外，忠实粉丝带了她的中学回忆——在1994年脍炙一时，由郭富城担任主角的广播剧《恋爱二分一》同名小说，期望在修复师协助下，保留自己珍贵的青春印记。

同名广播剧脍炙一时

《恋爱二分一》是1994年脍炙一时的广播剧，由当时得令的歌手郭富城与彭羚「声演」，电台其后推出同名小说，对梁小姐犹如心灵支柱，她称中学时期偶像正是郭富城，当年每晚都会从收音机录低广播剧内容。这本当时零售价38元的小说，对仍在学的她属「贵价书」，反复阅读「不知看了第几遍」，因为担心封面磨损，她特意为书本套上了订制的保护套，但书页仍然留下岁月痕迹，不仅屡现黄斑，纸质亦不再丝滑，书中的万字夹锈渍更留下印记。

延伸阅读︰港大成立治理与政策学院 创院院长：冀推动「多元和多国交流」

文献保护及修复部主管刘雨阳从梁小姐手中接过小说，端视书本的保存状态后，忍不住称赞「已经做得好好」。她解释，30年前的通俗读物多采用木浆纸印刷，纸张随时间酸化，导致纸张质地变得越来越脆弱。虽然表面黄斑可用溶剂淡化，但仅属「美容级修复」，无法解决根本问题。她建议梁小姐如打算长久保留，最好先扫描书籍内容制成电子版，实体书则更换化学性质稳定的保护套和收纳盒，通过中和纸张酸性、隔绝湿气的方式，减缓老化速度，但既有损伤就无法彻底逆转。梁小姐笑称「钟意郭富城」，将参考专业意见考虑如何保存爱书。

古董藏品亦是「纸质文物诊所」的常客，撰书介绍香港书法的作家黄宣游，带来两件本港著名书法家区建公的真迹「求诊」，其中一件是1950年代区建公的教学课稿，这份原稿存世仅3幅，这幅因后人曾为重新编排而额外黏贴纸张，原貌从未对外展示；另一件则是区建公的书法对联。两件真迹时值战后物料供应匮乏，纸张质地极为脆弱，每次打开都有碎纸脱落。黄宣游指，正筹办明年举行的区建公140周年诞辰纪念展览，希望专业修复能「修旧如旧」，避免进一步损耗。

延伸阅读︰港大研「SuperTA」系统助建AI伦理观念 拟设「认证框架」核实教学工具

欲修复区建公真迹展出

「纸质文物诊所」是港大图书馆保护与修复实验室开放日活动之一，在2月启用的全港首个「全视角」文献修复实验室亦首度公开亮相。刘雨阳指，香港的独特文化背景可让东西方修复技艺交融，未来希望继续拓展教学与修复模式，让更多文明故事为人所知。目前实验室共有5名修复师，各有专长，刘雨阳说，修复师在本港仍属稀缺，随着M+博物馆、故宫文化博物馆先后启用，政府亦正筹建文物修复中心，相信需求与资源将不断增加。

记者佘丹薇

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<