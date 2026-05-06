中小学营办津贴连续两年削减一成 新措施容许保留未用尽余款

公共财政紧绌，政府持续削减教育开支。教育局向全港资助中小学公布新学年「营办/扩大营办开支津贴（EOEBG）」，各分项津贴连续两年削减约一成。当局下学年继续整合津贴，连同10多项单项津贴纳入EOEBG，务求化零为整；下学年又推出多项措施，包括容许学校保留未用尽的一笔过津贴余款。有中小学校长认同当局拆墙松绑，但预料来年难免继续削资。

整合逾10项单项津贴

教育局公布调整下学年「营办开支整笔津贴」、「扩大的营办津贴」等拨款额，各分项津贴连续两年削减约一成。下学年「营办开支整笔津贴」资助学校津贴由112407元减至101166元，班级津贴由25737元减至23163元；资助小学非收费学校津贴，由60063元减至54057元；全日制非收费学校的班级津贴，由15530元减至13977元。

教育局副秘书长李碧茜在网上撰文，指当局经过一年研究与聆听教育界意见后，改革及整合学校资助，下学年把10多项单项津贴纳入EOEBG中，化零为整，包括「开放学校设施推动体育发展计划津贴」、去年整合的「全方位学习及姊妹学校津贴」等，当局亦把「学校课程发展津贴」、「普通话津贴」和「德育及公民教育津贴」，整合为「综合科目津贴—小学」，同时纳入EOEBG。

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支援有经济需要学生参与课外学习活动、非华语学生学习的多项单项津贴，因部分性质及适用范畴类近，分别整合为「优化校本学习活动支援津贴」及「非华语学生综合支援津贴」。EOEBG的「增补津贴」及「补充津贴」下学年起停止发放。至于有立法会议员早前不支持整合的「推广阅读津贴」，将维持现行专项拨款安排，李碧茜指未来按实际情况再作检视。

当局亦优化财务安排，如学校在指定限期内未用尽一笔过津贴，但已使用6成或以上，即余额低于4成便可保留，并可用于非指定项目上；学校的财务汇报要求亦会精简，除特定个别单项津贴外，学校每年只需提交一份EOEBG的综合帐目报表，减省校政负担。

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校长：新安排助灵活运用

资助小学校长会主席陈淑仪。资料图片

资助小学校长会主席陈淑仪认同整合津贴的措施，以往专项拨款未能配合不同校本需要，学校甚至在限期前「夹硬」用尽一笔过津贴，以免被当局收回；新安排有助学校更灵活运用资源。至于小学忧虑工友等职位薪酬低于市场水平，她指学校一般利用EOEBG补足差额，「弹性增加，对学校运用反而更松动」。津贴中学议会主席李伊莹亦指，以往「家庭与学校合作活动计划资助」，学校多未用尽津贴，纳入EOEBG后能拆墙松绑。

津贴中学议会主席李伊莹。资料图片

两人均料明年当局仍会削减学校津贴，陈淑仪期望经济情况好转，当局可调整削减幅度。李伊莹则指中学界已积极开源，包括更积极申请坊间资助。

本报记者

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