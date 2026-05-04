教育局伙6天文团体 合办天文科普大会

本地6个天文团体与组织联同教育局，合办为期两天的「天文科普大会」，作为2026年亚太国际天文学联合会会议（APRIM2026）的前奏。教育局副秘书长陈碧华出席活动时指，希望藉天文教育培育学生的好奇心、观察力和探究精神。

陈碧华：培养探究精神

天文科普大会将举行多场讲座、航天设备模型工作坊、星象馆体验、户外目视观测等活动。主办活动的国际天文联会中国香港天文推广联络人梁淦章表示，航天和天文对年轻人的科学素养和探索精神相当重要，启发人类对未知未来的无限想像，乐见本港在相关教育日益进步。

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陈碧华指，天文教育让学生多认识星体、宇宙和太空形象，更培养好奇心、观察力和探究精神，「当他们抬头仰望星空并提出问题，继而根据证据作出判断、学习理解世界和天文现象，这些都是科学和创新科技教育的核心元素。」她强调，天文学习在小学科学科、初中科学课程优化中属重要元素，让学生更好理解科研及创新科技，如何帮助人类认识自然世界。

身兼香港天文学会会长的德雅中学副校长余甘枫，带同多名学生到场参观。他表示城市人平日都只是「望地下做功课」，但如果让他们看到天上繁星以至深空天体，定能引发他们更多的兴趣并发问，「我们想年轻人学习发问和探究科学，天文学会令他们多了这方面的思考」，又认为近年器材的技术进步和普及化亦降低了观测门槛，让学生更易入局。

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保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学已推行天文教育逾20年，该校的钟志民老师亦与多名学生在大会摆设摊档。他形容「天文是科学之母」，不少投身创科的人都会对天文学会有好奇心，「这是一个结果也是一个引领」。他有感在新冠疫情后部分学生习惯了「等答案」而非自行思考，长期缺乏校园生活亦影响其身心发展，期望透过举办天文活动释放学生的压力。

记者 欧文瀚

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