Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升级并校｜刘德容小学拟并校家长忧特教支援褪色 质疑教育局说法 反问「为何选校」

教育新闻
更新时间：07:30 2026-05-04 HKT
发布时间：07:30 2026-05-04 HKT

今年收生不足，获「派0班」的世界龙冈学校刘德容纪念小学，正寻求与同区小学合并。有该校家长向本报称，担心并校后教师无法全数过渡，令学校擅长支援特教生的特色不再。教育局日前指融合教育政策下，学校停办不影响特教生，更形容「不存在某些学校优于其他学校」。家长直言不同意当局说法，「如果间间学校都一样，家长为何还要选校？」

赞扬学校额外聘教师

屯门的世界龙冈学校刘德容纪念小学已申请与区内小学合并，正待当局审批。小一家长黄女士指，学校擅长照顾特教生，「我们很多特教生子女从其他主流，甚至声称『关爱校园』的学校转校过来，正是他们的情绪与自理能力问题，以往都无法处理」。她赞扬学校核准编制教师仅23人，运用资源外聘12名教师，以小组形式支援特教生成长，「SENCO（特教统筹主任）对家长讲『放心，你交给我』，不用几个月就解决学生的情绪问题，让他们更投入学习，有明显进步与改善」。

延伸阅读︰教育局拒绝接纳意见 信爱学校29/30学年起停办

提到并校，黄女士坦言家长们最感忧虑的是，能否延续照顾特教生的特色，「这间学校最核心是教师与校长有方法教育好特教生，如果他们未必留得住，对家长来说，合并便失去意义」。她坦言不少家长的负面经验，正忧虑并校后子女再被主流学校视为「问题学生」，学校或未能因材施教，影响子女成长。

教育局早前不接纳同样获「派0班」、柴湾的基督教香港信义会信爱学校提交的意见书，该校须于29/30学年停办。当局回应传媒时，重申在融合教育政策下，所有公营学校都获额外资源、专业支援和教师培训，有能力支援特教生；即使学校停办，特教生仍会得到合适支援，强调「不存在某些学校优于其他学校」。黄女士直言不同意当局说法，形容许多特教生家长情绪因此牵动，「如果间间学校都一样，家长为何还要选校？」

冀「白武士」救「细校」

她指即使每间学校都有SENCO，所获资源以同样标准计算，但教学成效与方针实际却差异甚大，「学校氛围如何、教师是否懂得与特教生相处，这才是真正的能力。我们很明白，找不到合适学校，只会苦了特教生」。

延伸阅读︰升级并校｜李家超母校 五邑工商总会学校申请与耀山合并

学龄人口下跌令班数少的「细校」首当其冲，黄女士忧虑这一波「并校潮」，扼杀了标榜学生人数少、教师更有心力与空间实施融合教育的「细校」生存空间。她与多名特教生家长已先后约见立法会及区议会议员，反映立场与忧虑，希望外界认同「细校」的价值，「我们发声旨让社会关注特教生的需要，更希望『有心人』愿意成为『白武士』，支持这类『细校』开办私小一，继续营办下去」。

记者梁子健

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
2小时前
女乘客一度被困车内，消防局救出昏迷送院抢救。蔡楚辉摄
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
2小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
11小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
22小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
21小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
13小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
9小时前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
14小时前
ViuTV chill club颁奖礼2026丨姜涛、Gigi炎明熹世纪同台 深情对望、共用一咪掀全晚高潮
11:31
ViuTV chill club颁奖礼2026丨姜涛、Gigi炎明熹世纪同台 深情对望、共用一咪掀全晚高潮
影视圈
10小时前
25+英皇群星演唱会直击 阿Sa蔡卓妍婚后首登台Twins合体热舞 张敬轩容祖儿唱功震撼全场
09:01
25+英皇群星演唱会直击 阿Sa蔡卓妍婚后首登台Twins合体热舞 张敬轩容祖儿唱功震撼全场
影视圈
9小时前