升级并校｜刘德容小学拟并校家长忧特教支援褪色 质疑教育局说法 反问「为何选校」

今年收生不足，获「派0班」的世界龙冈学校刘德容纪念小学，正寻求与同区小学合并。有该校家长向本报称，担心并校后教师无法全数过渡，令学校擅长支援特教生的特色不再。教育局日前指融合教育政策下，学校停办不影响特教生，更形容「不存在某些学校优于其他学校」。家长直言不同意当局说法，「如果间间学校都一样，家长为何还要选校？」

赞扬学校额外聘教师

屯门的世界龙冈学校刘德容纪念小学已申请与区内小学合并，正待当局审批。小一家长黄女士指，学校擅长照顾特教生，「我们很多特教生子女从其他主流，甚至声称『关爱校园』的学校转校过来，正是他们的情绪与自理能力问题，以往都无法处理」。她赞扬学校核准编制教师仅23人，运用资源外聘12名教师，以小组形式支援特教生成长，「SENCO（特教统筹主任）对家长讲『放心，你交给我』，不用几个月就解决学生的情绪问题，让他们更投入学习，有明显进步与改善」。

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提到并校，黄女士坦言家长们最感忧虑的是，能否延续照顾特教生的特色，「这间学校最核心是教师与校长有方法教育好特教生，如果他们未必留得住，对家长来说，合并便失去意义」。她坦言不少家长的负面经验，正忧虑并校后子女再被主流学校视为「问题学生」，学校或未能因材施教，影响子女成长。

教育局早前不接纳同样获「派0班」、柴湾的基督教香港信义会信爱学校提交的意见书，该校须于29/30学年停办。当局回应传媒时，重申在融合教育政策下，所有公营学校都获额外资源、专业支援和教师培训，有能力支援特教生；即使学校停办，特教生仍会得到合适支援，强调「不存在某些学校优于其他学校」。黄女士直言不同意当局说法，形容许多特教生家长情绪因此牵动，「如果间间学校都一样，家长为何还要选校？」

冀「白武士」救「细校」

她指即使每间学校都有SENCO，所获资源以同样标准计算，但教学成效与方针实际却差异甚大，「学校氛围如何、教师是否懂得与特教生相处，这才是真正的能力。我们很明白，找不到合适学校，只会苦了特教生」。

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学龄人口下跌令班数少的「细校」首当其冲，黄女士忧虑这一波「并校潮」，扼杀了标榜学生人数少、教师更有心力与空间实施融合教育的「细校」生存空间。她与多名特教生家长已先后约见立法会及区议会议员，反映立场与忧虑，希望外界认同「细校」的价值，「我们发声旨让社会关注特教生的需要，更希望『有心人』愿意成为『白武士』，支持这类『细校』开办私小一，继续营办下去」。

记者梁子健

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