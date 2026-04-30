升级并校｜中学合并3年过渡期免发展方案 「4变5」加班延长3年

本港适龄学生持续减少，部分学校须按规定合并。教育局今日更新「中学规划未来路向优化方案」，表明如收生不足的中学合并后首三个学年期间，9月中一核准班数首次未达两班，可获豁免申请发展方案，更可获当局增拨资源，但如其他级别只获批一班，校方仍须为其余级别的学生申请发展方案。此外，开办四班中一的学校可申请扩至五班、以及中一级每班只限一个重读生名额取录叩门生的试行安排，分别获延长至2029年度及2028/29学年。

中一级以外仅开一班 仍须申发展方案

教育局指，为进一步支援合并学校发展，合并后继续营办中一班的学校在合并后首三个学年的过渡期内，如在 9月点算学生人数后的中一核准班数首次未达两班，该校可豁免为该届别申请发展方案，并由当局在该届别于三年高中阶段，补足每年一班额外资源。

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惟当局同时表明，如有关合并学校在过渡期内或之后的9月点算学生人数时，其中一核准班数再次下调至一班，该校仍须申请发展方案；同校如在中一以外有其他级别只获批一班，亦须为其余级别的学生申请发展方案。

当局举例指，两间学校在2026/27学年开始合并，其三年「过渡期」即为2026/27至2028/29学年，如该校于2027年9月「点人头」时仅有一班中一，该校可豁免为该级别申请发展方案，且该级学生在升读中四至中六时会获当局补足一班额外资源；但如该校2027年9月「点人头」时中二或中三级亦只有一班、或在 2028/29学年该校再次只能获批开办一班中一级，则须申请发展方案。

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「四班中一申增班」安排延长3年

教育局在文件亦宣布延长两项措施，包括容许以四班参加中一派位的学校在符合条件下，可申请以五班中一参加中一派位的先导计划，将会延长3年至2029年度，每年度最多可获批的限额为五个。自2023/24学年起推行、限制中一级每班平均最多只可使用一个重读生名额取录非重读生的试行安排，将延长至2028/29学年。

本报记者

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