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吁中日合作维护国际秩序 鸠山由纪夫：盼港发挥作用

教育新闻
更新时间：11:48 2026-04-29 HKT
发布时间：11:48 2026-04-29 HKT

国际地缘政治动荡，中日关系更持续紧张。出席香港大学治理与政策学院活动，并接受荣誉教授名衔的日本前首相鸠山由纪夫，认为中日两国应该合作维护当前的国际秩序，各自采取措施缓和紧张关系，又指近期民间活动因「不可抗力」原因取消不理想，相信香港在改善中日关系上，能够发挥作用。

活动因「不可抗力」取消不理想

鸠山由纪夫(左一)认为，香港如能发挥其优势、拉近中美两国的距离，中日关系也有望改善。资料图片
鸠山由纪夫(左一)认为，香港如能发挥其优势、拉近中美两国的距离，中日关系也有望改善。资料图片

鸠山由纪夫昨以「世界秩序变局下的中日关系前景」为题发表主题演讲，直指美国总统特朗普不遵守国际法，致管治下的美国成为目前世界的最大威胁，而中国「既非美国亦非俄罗斯」，为防止国际秩序的裂痕延伸至亚洲，保障东亚地区稳定至为重要，中日两国均有责任，但官方交流几近中断，他指目前难以实现两国元首会面，而已故的前首相安倍晋三执政时，两国亦因东海争议和参拜靖国神社，导致领导人交流中断3年。

延伸阅读：港大成立治理与政策学院 创院院长：冀推动「多元和多国交流」

民间交流在两国关系有重要作用。近期港日明星在两地举办的演唱会，以至交流团都因「不可抗力」原因取消，鸠山直言情况不理想。他对港人赴日热情未减感到欣慰，认为香港作为高度国际化的大都市，在修复和改善中日关系上有其作用。他解释，中日关系容易受到中美关系的影响，香港如能发挥其优势、拉近中美两国的距离，中日关系也有望改善；港日加强民间交流，亦有助缓和中日紧张关系，「我非常期待香港发挥这些作用」。

延伸阅读：中日恶化｜前首相鸠山引《论语》吁高市早苗纠正错误：过则勿惮改

提到日本首相高市早苗，鸠山认为高市政府过分倚赖美国，「支持特朗普治下的美国代价太大」，建言中日与其他国家合作对抗「自我中心」的美国，例如中日韩合作要求美国与以色列在伊朗停火，或坚守《巴黎协定》对抗全球暖化等。提到中日关系敏感议题之一的台湾问题，他认为两岸属同一民族，「我觉得不会出现和平统一以外、以武力方式解决的可能性」，重申高市早苗「台湾有事」言论错误，应当撤回并道歉，并重申反对「台独」的立场。

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