力拼残奥会资格 彭颖加获颁奖学金 棍网球列奥运项目 杨珮珮冀增社会认知

两年后的2028年，对很多人仍然遥远，但对在残特奥会夺得一金两银的残疾乒乓球运动员彭颖加，与港队棍网球运动员杨珮珮，2028年是问鼎世界之巅，参加洛杉矶残奥会与奥运会的目标。两人在运动员生涯努力拼搏，双双荣获赛马会奖学金，更打算日后投身教育界，分别成为驻校社工与体育教师，以正面积极的态度，感染更多年轻人。

获马会颁发「骏步人生奖学金」，现就读香港大学社科学士课程一年级的彭颖加，天生患有影响右肢的先天性脑麻痹，一直以「不敢输，不怕自己做不到」为理念的她，克服身体残疾，成为乒乓球残疾运动员，更多次为本港披甲出战国际赛事，在2023年杭州亚洲残疾人运动会女子单打夺得铜牌，去年在港举行的全国残疾人运动会更夺得一金两银，「内地选手水平很高，很多人前所未过，自己只好尽量发挥水平，向对方学习」。

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兼顾学业与训练双轨发展

她形容今年是运动员生涯的重要一年，9月将出战大阪举行的亚残运，其后参加世界锦标赛，期望争取积分与排名，剑指2028年的洛杉矶残奥会。她坦言深感压力增加，尤其学业与训练不易兼顾，「平时放学后我要即刻赶去体院练波，时间都比较赶；今年可能为参加比赛，请假更多，甚至错过考试」。她形容自己每日都要「揾窿窿罅罅」抽时间温书，「对我来讲是困难的，真的承受压力，但我还是要应付得到」。

立志成为驻校社工，正是彭颖加坚持学业的理由，她忆述有小学同学对她右手残疾出言欺凌，当时幸得社工开解而深受感动，冀日后帮助有需要的人，尤其相似经历的学生，同时分享自己克服残疾的经验，启发更多年轻人，「残疾运动可以激发潜能，身体有缺陷的人都可以做到，我们怎会做不到？」她早前偕其他奖学金得主探访独居长者，令她感到喜悦，「他们视我们是自己仔女一样，很亲切」。

「超级状元」黄泓智同获奖

结合曲棍球与足球的新兴运动「棍网球」，在2028年奥运会列为新增项目。获马会「善学善行奖学金」，教育大学体育教育荣誉学士二年级的杨珮珮，本身是棍网球港队队长，她坦言港人对棍网球较陌生，「第一次见到支棍会觉得：原来是运动？不是用来捉蝴蝶吗？」她利用奖学金去年到澳洲交流，修读教育课程，为日后投身体育教师接触新知之余，更「落场」参加当地棍网球全国赛。她指港队在国际赛事表现出色，有望争取打进洛杉矶奥运，「我自己在世锦赛、亚锦赛打好些，希望争取多些资源之余，也得到大家认可」。

去年文凭试「超级状元」，正在中文大学读医的黄泓智获马会颁发「主席卓越奖学金」，他指大学生活更加独立解决学习与生活问题，自己亦选修法文与西班牙文，培养不同兴趣。

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记者梁子健



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