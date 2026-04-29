恒大生修复闲置「热狗」巴士 领悟「动态保育」内涵

闲置逾20年的「热狗」利兰胜利二型巴士，在恒生大学师生联同专业人士的巧手修复，重返公众视野。团队以4个月时间修复，包括上漆、打磨，零件拆解，重现巴士昔日面貌，有学生更了解接触到未曾经历的往事，体会「动态保育」的真正意义。

俗称「热狗」的利兰胜利二型巴士，以车厢炎热、噪音大而为人熟知，曾经是1980至1990年代本港主力的巴士型号，见证民生百态。身兼策划人的艺术设计系讲师林兆荣称，偶然得知友人收藏了这辆闲置20余年的巴士，便决定与约30位师生及专业人士参与修复。修复之初，这辆巴士可谓「荒废破庙」，虽然车身结构大致完整，但车厢地板残缺不全、零件大量流失，更被蛛网尘封。为让巴士还原「真身」，学生从车身清洁、铲除褪色旧漆、打磨抛光，到零件拆解、分类修复，更要采用3D扫描与3D打印技术，复刻难寻的零部件，至于引擎则由车主在斯里兰卡寻觅采购，以最大程度还原当年状态。

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制作文学小册子留住记忆

修复过程中，巴士承载的时代记忆陆续浮现，车身保留的荃湾丽城花园入伙，纯人手绘制的广告牌，至今仍隐约看到草稿笔迹，与现今巴士广告有鲜明对比。恒大文化及创意产业课程三年级生容颖嘉指，过程了解到当年颇受关注的「司机撩钱」现象，不法司机利用间尺将钱箱内的硬币撩出，每日竟获达千元；车厢座位有烧毁痕迹，疑是乘客泄愤所致。为留住这些记忆，有学生专门制作文学小册子，辑录西西等作家的相关作品，展现巴士在城市生活中的独特意义，打破只是交通工具的刻板印象。

容颖嘉坦言，「动态保育」以往对她仅是课堂的空泛概念，通过亲身参与修复，才真正领悟内涵：「只要它还能正常运作，保留部分原始零件，还有人记得它、传承它承载的回忆，这就是『动态保育』」。复修巴士即日起至周六在校内公开展览，公众可登记参观。

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记者 佘丹薇

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