教育局拒绝接纳意见 信爱学校29/30学年起停办

再有获「派0班」小学宣告停办。教育局证实，不接纳基督教香港信义会信爱学校就来年开办小一班级的意见，因校方没有申请任何方案，决定29/30学年起停止发放资助，该校因此停办，是继中华基督教会长洲堂锦江小学后，再有学校申诉失败而告停办。

信爱学校早前以邻近简约公屋将入伙为由，向当局提出申诉，申请继续开办小一课程。当时校方形容是保障学生及社区家庭的教育权益，贯彻「以学生为本、社区为中心」的办学理念，强调不打算与他校合并或申办私营小一。教育局回复传媒查询，未提到简约公屋，但重申融合教育政策，指所有公营学校均设特殊教育需要统筹主任，教师亦有系统培训，即使学校逐步停办或关闭，特教生仍会得到合适支援。

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当局强调每校所获资源均以一致标准计算，「不存在某些学校优于其他学校」，相关津贴亦设有指定指标，按学校每学年相关学生人数及支援层级，计算学校所得的津贴额；强调随着学校规模扩大，学校能更灵活地运用资源，以小组教学或个别支援形式照顾不同需要学生，提供更全面和持续的支援，确保学生在合适的学习环境中得到适切照顾。

现时在信爱学校就读小三至小六生，可继续留校至毕业；现时就读小一与小二学生，当局会提供学位安排支援服务，协助他们28/29学年后转校升读小五和小六。当局强调理解家长关心子女升学，会继续保持紧密沟通，就个别家长的特别情况和需要，尽力提供适切协助，确保学生福祉。

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今学年共4间获「派0班」小学停办，包括同样意见不获接纳的中华基督教会长洲堂锦江小学、自行宣布逐步停办的筲箕湾官立小学。

本报记者

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