岭大校长秦泗钊入选「过程自动化名人堂」 本港唯一学者获此殊荣

本港学者再获肯定，岭南大学校长秦泗钊入选国际权威工业媒体Control Global「过程自动化名人堂」，以表扬他在工业数据分析、过程控制及自动化领域的长期卓越贡献及深远影响力，成为本港唯一获此殊荣的顶尖学者。

被赞学术生涯「跨界融合」

秦泗钊是唯一入选「过程自动化名人堂」的本港学者。资料图片

「过程自动化名人堂」表彰在推动工业技术革新及理论突破的学者或业界领袖。Control Global赞扬秦泗钊的学术生涯体现「跨界融合」，背景涵盖电机工程、控制理论及化学工程，灵活应对不同领域的挑战，在过程监测、系统辨识、化学计量学及机器学习等范畴，发表广泛研究成果。秦泗钊指入选名人堂并非其个人学术生涯的终点，「反而是一个提醒，促使我更坦诚分享自己在工程生涯中走过的正确与错误经历，并将这些得来不易的经验传承给年轻一代。」他期望延续学术传承与无私奉献精神，建议年轻工程师要充分认清自身潜能，养成大局观念，抵抗短期利益的诱惑。

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秦泗钊接受Control Global访问指，过去工业界受限于运算能力，未能全面发挥其价值；近年计算能力虽大幅提升，但人工智能与机器学习等技术仍未在化学工程领域得到充分发挥。他认为分析方法若应用于过程监测、控制与优化，将带来极大发展潜力；未来工程师除需掌握热力学与流体力学等传统基础知识，亦须具备数据分析与机器学习能力，应对数字时代的挑战。他亦建议高等院校为具数学潜质的学生，提供更具挑战性的学习环境，以维持学术深度及国际竞争力。

本报记者

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