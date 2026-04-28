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港大成立治理与政策学院 创院院长：冀推动「多元和多国交流」

教育新闻
更新时间：07:30 2026-04-28 HKT
发布时间：07:30 2026-04-28 HKT

近年社会气氛转变，有指政治和学术空间收窄，影响公共政策的讨论。香港大学昨成立治理与政策学院，创院院长黄劲豪认为，社会纵然改变，相信香港仍有探讨政策发展的空间，期望新学院能借助本港作为国际城市的地位，推动「多元和多国交流」，协助学生了解外地落实政策的经验和背景。学院新学年开设硕士课程，目标至少3成研究生来自外地。

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硕士课程目标3成外地生

黄劲豪认为，不同国家地区推动政策时，均受各自历史文化影响，学生需了解当地的背景，才能思考如何在本地采用外地政策。欧文瀚摄
黄劲豪认为，不同国家地区推动政策时，均受各自历史文化影响，学生需了解当地的背景，才能思考如何在本地采用外地政策。欧文瀚摄
王于渐表示，新学院的成立是对当前世界的策略性回应，亦是与大学成为全球领先大学、改善人类未来的愿景一致。
王于渐表示，新学院的成立是对当前世界的策略性回应，亦是与大学成为全球领先大学、改善人类未来的愿景一致。

港大治理与政策学院由社会科学学院、经管学院及法律学院共同支持成立，整合亚洲环球研究所、当代中国与世界研究中心的资源，推动「多极世界下的全球治理」、「跨部门都市政策」等5大范畴的研究。黄劲豪指，香港作为「东西南北」的交汇点，希望新学院成为公开交流意见的平台，师生们活用研究方法和结果，推动改进政策治理，「在学时思考怎样结合理论和实践，日后在政府工作时就能知道如何运用其知识推动政策。」

新学院以「多元和多国交流」为目标之一，旗下治理及政策硕士课程在9月新学年开办，预料招收80至100名学生。黄劲豪期望，课程在未来3至4年成为「全球性的课程」，最少3成学生来自外地；学院亦设「高层领导训练」，为本地或外地公务人员提供短期密集式课程。

他认为不同国家地区推动政策时，均受各自历史文化影响，学生需了解当地的背景，才能思考如何在本地采用外地政策；同时与不同背景学生建立沟通网络，他日成为政府领导人，也能轻松地与「前同学们」沟通。

本报早前报道，多间院校在QS2026世界大学学科排名中，人文及社会科学科目排名下滑，港大在社会政策及行政科目，由2022年全球第8位，跌至今年仅排32位，政治教育环境令人关注。黄劲豪直言，推动政策回应持续转变的社会问题，需求一直存在，「数十年前我们不需要担心人口老化或气候变化等议题，但现在就要担心了，人工智能更像是大海啸一样影响不同层面」。他相信本港仍有学术探讨空间，惟强调学者提出问题需有根据，「看完所有资料、已发表的论文、理论和看法后，以这样的思维提出政策问题，我觉得这样对大家都有利。」

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「创院周」邀专家学者对谈

港大为新学院举办一连三天的「创院周」，邀得日本前首相鸠山由纪夫、2024年诺贝尔经济学奖得主罗宾逊（James Robinson）等专家学者来港参与讲座与对谈。港大署理校长王于渐致辞指，新学院成立是对当前世界的策略性回应，有信心成为亚洲推动治理与政策变革的领先力量。

记者 欧文瀚

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