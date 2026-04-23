岭大研虚拟片场软件CineSim获泰晤士亚洲大奖

电影制作向来「烧钱」，岭南大学研发的电影制作模拟教育软件CineSim，可让学生与创作者在「零设备」下，在模拟环境进行场景切换、镜头控制等，大幅降低电影创作的入门门槛及成本，日前在被誉为「高教界奥斯卡」的「泰晤士高等教育亚洲大奖2026」，获得「年度科技或数位创新奖」。

系统结合虚幻引擎及沉浸式VR技术，建立高真实的虚拟片场。 岭大提供

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CineSim由岭大数码艺术及创意产业系高级讲师简肇韬领导的团队，历时两年研发，并获大学教育资助委员会资助约80万元，是全球首个由大学团队开发并成功商品化的电影制作模拟教育软件。系统结合虚幻引擎及沉浸式VR技术，建立高真实的虚拟片场，免费版用家可在怀旧冰室、公屋等预设场景中，学习摄影构图、灯光设计、运镜技巧及分镜叙事等核心技能，支援日夜场景切换、角色动作调整及镜头控制，可输出影片作教学及展示用途。

配合AI生成个人化3D模型

系统现时免费开放予岭大全体师生使用；完整版更加入Fbx 3D模型导入功能，可配合人工智能（AI）自行生成个人化的3D模型。CineSim已进军国际市场，在全球主要数码游戏平台推出，VR版本料于今年第二季发布。

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评审团赞扬系统成功结合理论与实践，为电影教育提供全面支援，有效突破对昂贵设备的依赖，提供具规模效益且成本相对低廉的电影教学模式，有效弥合电影实践教学在成本与可及性的落差，让学生能在逼真的制作环境中反复练习，以互动方式分析导演的创作决策，建立信心并提升实战能力。

简肇韬对获奖深感荣幸，指CineSim大幅降低电影创作的入门门槛及成本，资源有限的学校亦能提供学习机会，推动跨学科学习；业界可用作前期模拟拍摄及镜头预演，大大节省人力与制作成本。

本报记者

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