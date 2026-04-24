出身科学世家屡夺奖刘政希获颁奖学金 冀毕业后投身医疗或教育界

出身科学世家，从小获奖无数的刘政希，童年曾发明扬威海外的「环保唧唧樽」，长大后仍醉心科研，为长者研发人工智能（AI）的排队系统，令他们免却排队苦等，他凭借对科研的热爱，获得自资专上教育基金「才艺发展奖学金」。就读岭南大学持续进修学院的曾子晋，虽患有专注力不足/过度活跃症（ADHD），但通过运动找到上天安排的「另一扇窗」，获颁「展毅奖学金」。

政府奖学基金与自资专上教育基金奖学金颁奖典礼昨举行，共逾6600名大专生获颁奖学金和奖项，金额共约2.1亿元。「才艺发展奖学金」得主之一的刘政希，现就读都会大学科学（STEM）荣誉理学士课程四年级，自小受到现任中学校长的父亲薰陶，与兄长在本港及国际发明比赛屡获殊荣，被传媒形容是「发明兄弟」。2010年获世界知识产权组织金奖的「环保唧唧樽」，正是童年时被妈妈责骂浪费洗头水而得到启发，他忆述当年曾到马来西亚参赛，但作品却不翼而飞，成为他发明路上的深刻记忆。

童年发明「环保唧唧樽」

转眼10多年过去，当年的小发明家如今已是大学生。刘政希的科学之路仍未止步，将创新视角转向人工智能，最新研发「长者人脸识别排队系统」，通过人脸识别技术，协助长者快速登记及取号，避免长时间排队等候，系统兼顾不同年龄层的使用需要。

谈到AI，刘政希认为优劣并存，学习方面AI能协助整合重点，提升读书效率；医疗层面亦可辅助医生进行诊断工作，但AI始终难以表达情感与抽象意念，譬如通过AI生成画作，结果往往「一目了然」。



刘政希期望投身医疗及教育界，继续延续科学热情，更谦虚地称自己的发明，目前不需要申请专利，「都是想帮助大家」，解决共同面对的问题。提到如何使用奖学金，他笑称发明需要资金，「可以安心投入创作」。

ADHD男生藉运动拓潜能

今年共约690名有特教需要学生获奖。患有ADHD及读写障碍的曾子晋，正修读岭南大学持续进修学院的运动教练及领袖学高级文凭课程。他坦言ADHD影响学术成绩，却激发他的体育细胞，「虽然我是有一些缺陷，但在不同方面都可以发现自己的不同长处」。家人鼓励他接触不同运动，小学起接触的新兴运动手绵球，更深深吸引他，至今已逾10年，更代表本港远赴台湾、日本等地参赛。

曾子晋指，手绵球玩法与网球类似，但本港迄今没有正式场地，往往需借用体育馆的排舞室进行练习。他希望从事运动相关的工作，亦有意投身活动管理领域，将经验与热诚贡献给社会。



记者佘丹薇

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