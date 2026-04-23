教科书平均加价3.6% 创近年新高 初小科学书升幅高达9%

新学年大部分教科书加价，家长开支势百上加斤。教育局昨更新《适用书目表》，各级课本平均加3.6%，加幅创近年新高。本报发现，有小学英文科课本价格升幅高达7%，初小科学科书价升幅更高达9%。即将被人文科及科学科取代的小学常识科，有课本更加价近半成。教育局指，已持续呼吁课本出版社定价尽量克制，减轻家长负担。

常识科用书加价半成

教育局昨更新《适用书目表》，公布新学年教科书价格。本报统计新学年中文版教科书变化（见表），幼稚园高版和低班的学习资料售价介乎480元至1044元，加幅最高是牛津大学出版社（中国）的《牛津故事乐成长学习套》，今年高低班售价均为740元，按年加价4.23%。小学方面，英文科课本升幅显著，同为牛津的《Ready Second Edition》每套售930元，按年加价6.9%，培生香港旗下朗文（Longman）英文课本套装，售价更达1002元，升幅逾7%。高小英文科课本类似，上述两间出版社课本加幅最高分别达6.6%及6.8%。

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小学人文科及科学科逐步取代常识科，今年有小二及小五课本应市。现代教育研究社的《现代小学科学》初小用书，按年加9.2%至380元，高小用书则由396元加至420元，升幅达6%。至于新学年仅在小三及小六教授的常识科，初小用书除龄记出版的《活学常识》外，其他书目加幅介乎3.5%至4.9%，最高的是名创教育的《新创常识》，售1080.6元；售价最贵的培生香港《朗文活学常识》亦按年加4.26%至1176元。高小用书加价幅度亦介乎3.8%至4.8%，最高是名创教育出版的《新创常识》，售1182.6元。

高中方面，多个科目套装书价较高，精工出版社的《达思化学》所有必修及选修内容，全套书价达3008元，比上年加价2.9%；牛津的《香港中学文凭生活与物理》亦售2916元，较去年高4.9%。

新学年教科书价格变化较大书目（部分）

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教育局回应指，26/27学年课本的平均价格（包括印刷及电子课本）较去年升约3.6%。翻查资料，今年打破了2024年平均加幅3.16%的历史高位，自21至23年历年加幅介乎1.4%至2.7%，去年则回落至2.9%。当局指已持续呼吁出版社履行企业社会责任，定价时尽量克制，减轻家长经济负担，约20%课本冻价，而参考今年2月「综合消费物价指数」较上年同月升1.6%，「课本价格变动大致与通胀趋势相符」。当局又指，今学年约20万名学生受惠「学校书簿津贴」或「综合社会保障援助」，津贴总额约10.4亿元。

本报教育组

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