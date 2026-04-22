教大与清华合办「2026未来教育与学习论坛」 推动人工智能与教育深度融合

就人工智能如何应用于教育层面，香港教育大学与清华大学早前合办了「2026未来教育与学习论坛」，探讨人工智能与前沿科技如何重塑教育生态。论坛于北京清华校园举行，吸引逾200位来自全球7个国家和地区的教育学者、创新者与实践者参与，并有约74000名观众透过线上直播共同参与，促进跨界别的深度交流与合作。

AI 次方变革

为期2天的论坛涵盖包主旨演说、专题论坛、海报展示、教学观摩及青年学者交流活动等环节，并邀得来自中国、英国、美国、芬兰、澳洲及新加坡等多所顶尖大学的学者，分享人工智能（AI）于教学应用的最新趋势。演讲嘉宾除来自教大及清华外，还包括伦敦大学学院、蒙纳士大学、赫尔辛基大学、南洋理工大学、宾夕法尼亚大学及香港大学等。他们就智能时代下的未来教育、学生与AI协作、智能学习模式、自主智能体与群体智能，以及面向情景化学习的自进化智能体系统等议题展开讨论。



论坛组委会主席兼清华校务委员会副主任杨斌认为，教育界要洞察AI 对产业经济和组织的巨大影响已经传递为对职业需求和人才口径的强烈变化，不能把AI只当做一种教育技术来应用和赋能。他亦强调，教育要以「AI 次方变革」思维来探索教育。

论坛组委会共同主席、教大校长李子建教授则以「AI-Driven Transformation: The Future of Education」发表主题演讲。他指出在大语言模型快速发展的同时，教育领域正探讨更具定制化与在地化特征的小语言模型，并构建专属 AI 系统，进一步提升教师与学生的自主性与身份认同。



最后，在论坛闭幕礼上，清华教育学院院长石中英于总结发言中表示，本次论坛呈现出三大亮点：一是高品质的思想碰撞，教育、管理、计算机科学、学习分析、认知神经科学、教育心理学等多学科智慧交织、对话。二是国际学者融入、享受这场论坛，并且指导、鼓励青年学者；三是「学术—实践共同体」的构建，通过走进清华附小和门头沟区的真实课堂，实现了从学术殿堂到一线教育实践的交流闭环。展望未来，石中英提出3大方向：深化国际合作，构建连接多国的学术网络；加强产业协同，与教育科技企业和学校建立紧密合作；展现学术引领力，坚持实证研究，为AIED（人工智能教育）建立循证标准与伦理框架。

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