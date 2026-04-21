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校长：进修成果可回馈学生 料「有心的老师一定肯」

教育新闻
更新时间：07:40 2026-04-21 HKT
发布时间：07:40 2026-04-21 HKT

教师教学与行政工作繁重，公余进修不易。先后修毕两个教育硕士课程、圣公会陈融中学副校长邹启明称，校内约有6至7名教师正在大专进修，形容进修成果可回馈学生，「有心的老师一定会肯做」。他认为学校鼓励教师进修之余，也应设法兼顾他们的身心灵健康。

须兼顾身心灵健康

邹启明在2019年修读教大STEM教育文学硕士课程，两年后完成课程又再修读教育硕士并选修「商业教育及人力资源发展」。他笑言修毕课程发现自己「越来越喜欢读书」，加上课程有助工作发展，虽然下班后要赶往大学上课，假期亦要在图书馆看论文，他形容「辛苦但也会感到高兴」。

提到现时教师工作繁重，仍要不断进修，邹启明指以往教师可专注于擅长的单一范畴，但现在却不太可能，范畴更多之余，也要从不同面向启发学生。他希望协助同事进修，相信老师如能在进修后将知识回馈给学生，看到学生学得更好、走得更远，「每个有心的老师都一定肯去做」。

他认同现时老师工作加上进修较为辛苦，学校须分配老师的工作量和休息时间。校方亦应设法让教师生活与工作平衡，让他们傍晚前离校，保持身心灵健康，「最少应该要陪家人，休息一下」。

记者 欧文瀚

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