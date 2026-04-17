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浸大「运动科学与医学研究中心」开幕 先进设施助力体育发展

教育新闻
更新时间：18:46 2026-04-17 HKT
发布时间：18:46 2026-04-17 HKT

配备生物样本库、环境与低氧舱等先进设施，浸会大学跨学科研究枢纽「运动科学与医学研究中心」(CESAME) 开幕，是本港首间、全国第3间获得国际运动医学联会 (FIMS) 认可为「运动医学合作中心」。FIMS主席Fabio Pigozzi代表联会向浸大颁授FIMS-CCSM认证的牌匾，意味中心成为全球29间获认可的中心之一。

设实验室先进设施 库存精英运动员生物样本

CESAME配备一系列先进实验室及设施，包括配备最先进的基因组学实验室套件的「多组学、遗传学与生物分子实验室」，设有自动化机械操作系统、尖端的测序技术及即时流程分析，可实现从基因组、转录组、表观组到蛋白质组的贯穿式多层次分子分析，是全球运动科学领域最先进的综合基因组学研究设施之一；透过动作分析与代谢监测，评估运动员的动作与跑步表现的「生物力学与运动表现实验室」；可模拟高海拔（低氧）、高温及低温等极端环境条件的「环境与低氧舱」。

中心同时设有「先进人体组成分析室」，采用最先进的低剂量影像技术，详细评估骨质密度、肌肉质量及身体组成，精准测量人体组成与体型参数；收集全球精英运动员及研究群组超过3000份生物样本的「生物样本库」，为长期追踪运动表现、健康与疾病提供研究基础。中心将与国际奥林匹克委员会、世界衞生组织、世界反兴奋剂机构、香港体育学院等机构紧密合作。

黄英豪：满足运动、健康与全人福祉需求

浸大校董会暨咨议会主席黄英豪在开幕礼致辞指，现时运动、健康与全人福祉方面挑战日益复杂，包括维护诚实的运动员诚信、科学剖析精英运动表现，应对全球加剧的慢性疾病负担等，认为促进市民福祉已成为公共政策重心，认为研究中心是体现浸大满足关键需求，大胆提出的战略愿景。

文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君指，政府支持运动医学和运动科学的发展，随着新中心成立，相信浸大将继续为运动员力争卓越作出贡献，推进运动医学和运动科学的研究，进一步提升整个体育界的专业水平。

本报记者

延伸阅读：
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