都大剑指北都大学城 暂不考虑发债融资 林群声：拟迁科技学院和实验室

近年都会大学大兴土木，增加教学空间。校长林群声昨与传媒茶叙时提到，学生人数增长下，人均享用面积仅4.6平方米，落后于其他院校，都大将积极扩展校园空间，继购入红磡临海商厦改为「都大中心」、在何文田建设「社区健康枢纽」新校舍后，亦剑指「北都大学城」，计划将科技学院和实验室等迁入北都，但目前不考虑仿效香港大学做法，发债融资。

第四季成立创新创业中心

邝志良表示，何文田「社区健康枢纽」已于今年初动工，惟受各项因素影响，不排除到2030年才竣工。欧文瀚摄

「都大中心」总面积逾2.23万平方米，设有多个课室、演讲厅和会议室等。

「都大中心」设有多个课室，部分装上LED屏幕，方便学生进行分组讨论。

都大近年发展急速，学生人数已增至1.7万人，林群声昨透露截至24/25学年，每名学生能享用的校舍空间仅有4.6平方米，较其他自资院校6至12平方米、甚至资助大学最少15平方米为少，须持续扩展校园，提供更佳学习环境。都大昨首次向传媒开放红磡的「都大中心」，校方在前年以26.5亿元购入，去年正式启用，作为商业行政人员培训、培育初创基地及本科生课程教学空间，今年第四季更成立创新创业中心。

北都大学城首批3幅在洪水桥/厦村用地，将预留资助大学及应用科学大学发展校舍。作为本港首间应科大，林群声指，都大有意将科学和科技学院迁入北都，以容纳更大型的实验设施。副校长（行政及机构发展）邝志良指，政府料将于5至6月推出发展意向书，惟强调不会「盲目发展」，内部正详细分析，决定下一步计划。被问到会否跟随港大做法，为大学城发展发债融资，林群声称目前未有考虑，如财政上有需要，将考虑不同方案。邝志良则指，发债须考虑能提供多少孳息率，「哪个融资成本的方向较便宜就会用哪个，例如银行有很多不同的借贷，我们是否一定要用债券形式？」

都大亦在何文田校舍附近兴建「社区健康枢纽」新校舍。邝志良指，大楼共19层，能容纳3200名学生，设有综艺馆、多用途体育馆及空中花园等设施外，亦设向公众提供转介与治疗服务的「健康中心」；校方亦租用邻近的爱民广场约3250平方米空间，用作教学、研究、学生活动空间等用途，设有模拟飞行及运动教研室。

倾向发展「走读生舍堂」

都大斥资10亿元购入作为学生宿舍的「MU88」，邝志良料改建工程于7至8月完成，将可提供434个床位，并提供学生活动及共享空间。

至于都大会否考虑政府提供的3幅宿舍用地，林群声认为，校方不可能为所有学生提供宿位，更倾向发展「走读生舍堂」，为非住在校内宿舍的学生，提供舍堂服务和活动，「我们是需要更多宿舍，抑或为学生提供可供活动、聚脚和学习的地方？我认为后者更重要。」

另外，林群声透露，都大进驻深圳虚拟大学园的研究院近日开幕，且已成功登记为事业单位，是首间进驻的本港自资院校，有助都大申请内地研究经费，并借此将活动范围扩展至全国各地。

记者欧文瀚

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