理大研低轨卫星载荷 成功升空在轨测试

为推动智慧城市建设，理工大学研发全港首个低轨通信导航一体卫星载荷「LEO CNAV」，近日成功搭载驭星三号05卫星（「科创一号」），在甘肃酒泉卫星发射中心顺利升空，开展在轨测试，有望提升城市在复杂环境下的定位精度，长远更能支撑物联网互联及6G天地融合网络部署，为大湾区打造世界级智慧城市。

「LEO CNAV」搭载驭星三号05卫星，在3月16日于甘肃酒泉卫星发射中心发射升空。理大提供

「LEO CNAV」由理大航空及民航工程学系研发，有别于传统的通信与导航依赖两套独立系统分别运作，系统设计复杂并成本较高，「LEO CNAV」具有功能整合、精准定位、低成本部署及广泛应用潜力的特色，在单一平台上同时提供通信、导航及校时服务。未来用户只需一部接收设备，即可同时获取通信与导航服务，大幅简化系统架构并降低使用成本。

助湾区打造智慧城市

目前广泛使用的GPS卫星运行于距离地球约2万公里的轨道，信号传输过程中易衰减、受干扰，为自动驾驶、无人机飞行等场景带来安全隐患。「LEO CNAV」运行于距离地球仅数百公里的低轨道，信号强度更强，配合团队自主设计的独特信号方案，可有效抵御各类干扰与欺骗攻击，同时有效解决高楼密集城市环境中「信号遮挡」导致的定位偏差问题。

理大航空及民航工程学系助理教授徐兵指，希望通过「LEO CNAV」的技术积累，长远支撑物联网全域互联及6G天地融合网络部署，助力粤港澳大湾区打造世界级智慧城市群，团队计划发射更加多搭载「LEO CNAV」的卫星，逐步组建低轨星座网络，支撑智慧交通升级。项目负责人、航空工程讲座教授温志涌形容「LEO CNAV」升空标志理大迈入新里程，除了研发航天科技，理大今年亦开办全港首个「卫星工程理学硕士」课程，涵盖卫星轨道动力学、航天器系统、载荷设计及新太空经济等范畴，为本港及国际航天发展培育新一代专业人才。

本报记者

延伸阅读：

公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展

7大学研发中心纳入InnoHK第三个平台