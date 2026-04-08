科大研健康长寿奥秘 招募500名逾90岁长者

香港已连续10年成为全球最长寿地区，科技大学展开为期5年的「科大华人健康长寿研究」，由校长叶玉如领军，将招募500位90岁以上华人长者，运用先进血液检测、人工智能(AI)模型等，识别与健康长寿相关的生物标志物及分子路径。成果将有助建立全球首个长寿华人生物样本数据库，为精准个人化健康管理提供科学依据。生命科学部研究助理教授王晓怡指，未来或将研究范围扩展至大湾区等城市。

科大生命科学部研究助理教授王晓怡(右)指，首阶段会以本港长者为主，若未来大湾区相关群体有意愿参与，研究范围有望进一步扩大

研究将运用先进血液检测、多组学数据分析平台及AI模型，通过各项检测了解长者的遗传因素、生物标志物状况，从而掌握他们的血管功能、新陈代谢等身体健康指标。领导研究的科大校长叶玉如指，参与研究的长者须具知情同意能力并自愿参加，研究团队会为参加者提供血液常规化验、基本健康检查、精神健康与个人自理能力评估，并透过问卷收集生活习惯等资料作分析；如发现异常，校方将转介长者到公立医院跟进。她强调研究的核心是找出「健康长寿的方法」，首要目标是识别与健康长寿相关的因素，基于生物基础为未来制定个人化健康管理策略提供科学基础。

包括生物学家、临床医生、工程师、临床科学家及AI专家，将以跨学科团队形式参与研究。叶玉如续称，研究将更精准找出影响健康长寿的遗传因素，并建立针对长寿华人的生物样本数据库，为未来的临床医疗奠定基础；期望透过分析长者的健康状况与长寿之间的关联，为华人健康老化开创新里程。

今次研究为期5年，生命科学部研究助理教授王晓怡指，首阶段会以本港长者为主，若未来大湾区相关群体有意愿参与，研究范围有望进一步扩大。

记者佘丹薇

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