中大医学院培育女科研人才 4大方向支援职场家庭

医学等科研领域，往往以男性主导，为鼓励更多本地及海外女性人才投身医学研究，中文大学医学院推出「琢妍医学人才培育计划」（WISE），透过系统性支援与长远策略，在生物医学、临床研究等范畴培育及招揽女性科研人员。副院长（研究）黄秀娟期望，计划为具备科研热诚与潜力的女性铺路，让她们有机会投入科研，迈向更高层次的职业发展，从而壮大女性科研人才队伍。

黄秀娟指，本港具备成为区域女性科研中心的条件。 佘丹薇摄

女性优势推动研究全面发展

据联合国教科文组织及世界经济论坛统计，全球每3名科研人员中仅一人为女性，香港情况相若。为人母亲的黄秀娟，难忘分娩当晚仍赶写博士论文，而兼顾科研及养育孩子亦非易事，「很多时候要等孩子睡着后，才开始做研究」。她指女性虽有细心、包容、多任务处理等独特优势，与男性科研人员形成互补，有助推动研究更全面发展，却往往未能兼顾科研与家庭责任，在科研路上阻力重重。计划大使之一、中大医学院外科学系副教授陈诗珑亦指，坚持临床与科研的女性确实稀缺，而临床工作虽能帮助病人，往往只是「一对一」，透过研发新药及医疗方法，成果则有望惠及全球数以千万计的病人，也可培育下一代医生，实现更深远的社会价值。

黄秀娟认为，本港具备成为区域女性科研中心的条件，包括多元的科研文化、相对完善的性别平等环境，然而许多女性因家庭角色及职涯支援不足而却步。为帮助更多女性投身科研，WISE计划设有4大核心方向：研究与职涯导师制度、女性科研领导力与专业发展、国际交流与合作，以及建构家庭友善的科研文化，务求让女性在科研、临床工作与家庭之间取得更健康的平衡。

WISE计划未来5年招募100名女性科研人才，现时已有近30人加入。 佘丹薇摄

5年招募百人 配套助融入环境

WISE计划未来5年招募100名女性科研人才，现时已有近30人加入，大部分为本地科研人员，其中8至10人担任计划大使，每名大使将配对3至5名师友，提供职涯建议，而计划不设本地及外地名额，只要具备科研热诚并愿意长期留港发展的女性均可参加，而配合海外人才的需要，计划亦提供国际交流平台、行业资源对接等配套支援，协助他们融入本港医疗科研环境。

中大医学院将于未来5年举办女性科研活动，包括在港举行年度女性科研领袖峰会、国际女性医疗科研人才论坛，推行海外青年女性研究员访问计划，并与欧美及亚洲多所顶尖医学院，建立联合研究与培训合作，以巩固本港「女性科研人才枢纽」的地位。

记者 佘丹薇

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