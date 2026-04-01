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升级并校｜圣公会将军澳基德小学 寻求与黄大仙基德跨区合并

教育新闻
更新时间：10:05 2026-04-01 HKT
发布时间：10:05 2026-04-01 HKT

早前收生不足，获教育局派零班的圣公会将军澳基德小学，证实将寻求与黄大仙的圣公会基德小学跨区合并。

将军澳基德小学前身为基德小学上午校，2004年迁入将军澳的千禧校舍，是今年惟一获派0班的千禧校。

校方指，咨询过家长、教师等持份者，取得大部分人支持，办学团体已向教育局提交合并申请。

根据立法会财委会文件，当局推算黄大仙区适龄小一生将持续下跌，由今年的2000人，跌至2030年的1600人；而包括将军澳的西贡区，则由3500人跌至2600人。

连同大角咀的鲜鱼行学校、深水埗的五邑工商总会学校、粉岭的方树福堂基金方树泉小学，以及与爱秩序湾官立小学合并的筲箕湾官立小学，暂时至少5间小学寻求并校。

延伸阅读：

升级并校｜信爱学校称简约公屋入伙申诉争取续办 至少4间「派0班」小学 提交合并方案

升级并校｜鲜鱼行学校发声明 与区内理念相近小学合并

 

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