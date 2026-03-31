都大新生必修「精神健康急救」 林正财倡筑安全网

都会大学举办本年度首场「都大讲堂」，邀请身兼行政会议成员，精神健康咨询委员会主席林正财担任主讲嘉宾，以「当下的幸福人生—— 为何精神健康与你我息息相关」为题，鼓励大众多加照顾自己的身心健康之余，主动关怀身边人的情绪需要，发挥守望相助的精神，共同营造关爱互信的校园文化。

都大自2024/25学年起，每名一年级新生均须修读由香港心理衞生会认可、共12小时的「精神健康急救」课程。截至去年底，有逾4000名学生完成课程。校方预计在25/26学年结束时，将有约6000名学生修毕课程。

必修「精神健康急救」 鼓励新生助人自助

林正财赞扬都大在推广精神健康教育具远见，率先推出精神健康普及计划，将「精神健康急救」列为必修课程，开创学界先河，为其他院校树立良好的典范。他指都大倡议与政府制定的「精神健康分层护理模式」一脉相承。

他期望精神健康教育更普及，不仅在大专院校，甚至于中小学，以至推广到职场之中，透过全面深化精神健康分层护理模式第一层的「预防及推广」工作，促进早期识别，从源头筑起更坚固的安全网。他认为校园倡导求助文化至关重要，让学生明白在遇到困扰时可主动求助，及早获得适切的支援。

文凭试备试压力增 过来人建议及早规划减焦虑

都大每年招募30名学生出任「精神健康大使」协助举办活动，筹办及推广校园活动，并参与社区义工服务，支援更广泛的社群。校园精神健康活动成效显著，至今已累计吸引逾4,500名学生参加。参与学生之一，就读教育荣誉学士（中国语文教学）及语言研究荣誉学士（应用中国语言）一年级的莫钰慧，指自己应考文凭试时，体会到备试数个月内压力不断提升，建议应届考生可按自己情况及兴趣，尽早进行升学规划，为不同的放榜成绩作好两手准备，减轻面对未知时的焦虑 。

同是「精神健康大使」，政治及公共行政荣誉社会科学学士二年级生苏梓朗，中学时曾因文凭试压力及家庭因素，感到情绪低落。让他深刻体会到精神健康教育的重要性，及早识别自己或身边人的求助讯号。

都大校董会主席黄天祥指，部分年轻人选择与聊天机械人倾诉心事，甚至视为心灵伴侣，但都大仍然相信，大学可以守护学生身心健康方面，提供多一点支援。他相信接受精神健康急救课程的学生，毕业后投身社会，能把关爱精神，带进各行各业。

本报记者



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