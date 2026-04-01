Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE｜中文科校本评核SBA涉集体作弊 屯门陈瑞芝中学称正调查

教育新闻
更新时间：08:15 2026-04-01 HKT
发布时间：08:15 2026-04-01 HKT

屯门的宣道会陈瑞芝纪念中学多名中五生，被指在中文科校本评核（SBA），涉利用手机搜寻及抄袭资料集体作弊。校方昨发家长信证实事件，正进行调查，确保评核公平性及学术诚信。考试及评核局已接获相关报告，并联络校方跟进。

考评局联络校方跟进

位于屯门的宣道会陈瑞芝纪念中学。网上图片
位于屯门的宣道会陈瑞芝纪念中学。网上图片

文凭试中文科SBA要求学生进行阅读汇报，文字报告及口头汇报各一次，占分15%。消息指涉事中五班上周进行中文科SBA，班中近10人使用手机查阅资料及抄袭作弊，当时有代课老师监考。另外传出有女生因提及作弊，遭到一名男生掌掴。

校长陈凯茵昨发家长信，指校方高度重视涉嫌违规事件，已即时启动校内调查机制，倘违规情况属实，定必严肃处理。她亦确认女生被掌掴的事件发生在SBA之前，两者无直接关系，将按既定训辅机制，教导及跟进涉事学生。校方亦补充指，中文科SBA的正式呈报限期为明年，现阶段没有任何分数落实。

考评局回应指，一般较严重的抄袭个案，学校应在中六学年完成提交分数后，就个案向考评局提交报告；较轻微的抄袭个案，由学校按校规及相关指引作出惩处。考评局会检视学生的SBA课业样本，如发现有异常情况，将采取适当措施跟进。教育局则要求校方书面交代事件，提醒校方确保所有考试均在公平公正原则下进行，与家长及学生保持良好沟通。

本报记者

延伸阅读︰

小六生用AI作弊 致全班重考 施俊辉冀加强学生素养

DSE放榜2025｜今年6考生作弊被取消成绩 出猫行为包括预先收藏笔记

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
施明离世丨李泳汉「瞒父」低调处理母亲后事 李家鼎难以接受噩耗：点解咁迟先通知我？
施明离世丨李泳汉「瞒父」低调处理母亲后事 李家鼎难以接受噩耗：点解咁迟先通知我？
影视圈
5小时前
筲箕湾嘉亨湾单位传「灾难级」异味 惊动邻居报案 屋主网上揭来源竟是「它」
筲箕湾嘉亨湾单位传「灾难级」异味 惊动邻居报案 屋主网上揭来源竟是「它」
突发
11小时前
长假过关北上排长龙？网民教路2招避开复活节、清明人潮 内行人：别经这2个口岸到深圳...
长假过关北上排长龙？网民教路2招避开复活节、清明人潮 内行人：别经这2个口岸到深圳...
饮食
5小时前
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
影视圈
22小时前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
2026-03-31 13:11 HKT
宏福苑听证会｜置邦工程主任不知同事助消防水缸放水 陆官质疑：咁你做乜嘢㗎？
社会
27分钟前
公屋收合格信以为上岸？申请者惊爆再收「呢封信」忧存变数：派咗两次都收到！过来人派定心丸｜Juicy叮
公屋收合格信以为上岸？申请者惊爆再收「呢封信」忧存变数：派咗两次都收到！过来人派定心丸｜Juicy叮
时事热话
7小时前
周国丰不点名反击张崇德？回应《中年好声音4》收视被指下跌、变外劳好声音：戥参赛者惨
周国丰不点名反击张崇德？回应《中年好声音4》收视被指下跌、变外劳好声音：戥参赛者惨
影视圈
19小时前
睇表演笋工？康文署招聘兼职带位员 时薪$70负责带位/派场刊
睇表演笋工？康文署招聘兼职带位员 时薪$70负责带位/派场刊
生活百科
21小时前
一连两星期！美心MX长者优惠回归 乐悠咭全日8折优惠 全线分店适用
一连两星期！美心MX长者优惠回归 乐悠咭全日8折优惠 全线分店适用
饮食
2026-03-31 16:04 HKT