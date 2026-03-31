港大房屋局签合作备忘 推动公屋发展创科研究应用

香港大学与房屋局今日签订合作备忘录，确立双方就应用港大多项建筑新科技加强合作，将创新研究成果广泛应用于公营房屋规划、设计、建造及营运管理，并推展至私营房屋及相关基建项目。校长张翔指港大的人才和技术，不仅能推动改善本地的住屋质素，亦为祖国作出贡献。房屋局局长何永贤相信，双方合作能带来很多潜力和机会。

张翔在签署仪式上感谢政府支持大学推动技术发展，指港大培育的建筑系人才遍布香港及内地，加上大学作为技术发展的先驱，相信不仅能推动改善本地的住屋质素，亦可为祖国作出贡献。他指人口老化及如何让长者住得舒适是香港未来面对的挑战之一，不少住屋需要翻新，认为大学资源取自纳税人，有责任将研究成果和得益回馈社会，正探索建筑和建造技术的新领域。

何永贤倡利用公屋 大规模测试及应用科技

出席仪式的房屋局局长何永贤指，公共房屋建设涉及大规模制造、标准化设计及高度重复化，成为大规模测试及应用新科技的理想对象。她赞扬港大推动建筑、工程、电脑科技等方面的跨学科发展，相信双方合作能带来很多潜力和机会，双方可就多项涉及公共房屋的议题展开研究，期望更多家庭受惠，更快更高兴地入住更安全、舒适及可持续的住所。

港大亦介绍多项正在应用或研发的建筑科技，包括组装合成建筑法(MiC)的技术应用和基于区块链技术的数字化管理系统、利用污水微生物监测以预警公共房屋基础设施的腐蚀情况、无人机低空技术在高层建筑的应用等。港大城市规划及设计系讲座教授叶嘉安指，港大能从多方面作出贡献，期望签订合作备忘录是一个开始，为港人带来更高质素的住屋。



记者 欧文瀚



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