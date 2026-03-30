历史博物馆「香港故事」常设展4.1全面开放 展览新内容率先睇！

以近5年期间进行大规模更新，香港历史博物馆常设展「香港故事」即将全面开放。继前年首阶段「香港多面体展览系列」后，第二阶段展览将于周三正式向公众开放，以「同根同源」、「中西汇流」、「共赴国难」及「国际都会」4个主题，共10个展区，透过沉浸式历史场景，展览生动呈现港人坚毅奋进的足迹，与祖国血脉相连的深厚情怀，展出2800件珍贵展品，除了在以往「香港故事」常设展展出的50号双层电车、诚济堂中药店外，更有不少首度展出的展品，包括教育电视小学常识科「细菌大王」节目泥胶公仔、导致1973年股灾的「香港天线」样本等。

四大主题 10个展区 展出2800件珍品

「香港故事」策展人之选的主题一「同根同源」。网上图片

馆方日前更新网站，披露更新后「香港故事」常设展的详情，并列出「策展人之选」重点展品。新展览设于历史博物馆地下展览厅，分为四大主题区：

「同根同源」—透过考古发现与史料文献，回溯香港早期社会如何在岭南文化与海洋文明交汇中，与中原文明交流共生。这里展示彩陶、白陶、牙璋等先民生活的文物，并展出出土自李郑屋汉墓、屯门军镇的文物，以及分别在九龙湾及竹篙湾出土，反映宋代海上丝绸之路及明代海上贸易的珍贵文物，最后以清代香港沿海防御工事作结，以反映香港逐步纳入历代中央政权体系。

「香港故事」策展人之选的主题二「中西汇流」。网上图片

「中西汇流」—设有「历史变迁」、「摩登都市」及「华洋融合」3个展区，将展示香港在1841年被英国武力强占，自此经历156年殖民管治，形成有别于内地城市的发展路径，展区将重现1930年代香港街景，反映中西文化交融下的城市风貌。重点展品包括50号双层电车、诚济堂中药店、铸有维多利亚女王徽号的早期邮筒、1933年重建前东华医院大堂局部模拟场景、英华书院前校长理雅各离港前获赠的银制插屏。

「香港故事」策展人之选的主题三「共赴国难」。网上图片

「共赴国难」—展示抗日战争前后，香港成为联系内地、海外华侨与国际友人的重要平台，介绍九一八事变后港人与内地同仇敌忾，在1941年香港沦陷后，市民饱受战乱，以及中共领导的抗日游击队港九大队的事迹。重点展品包括盟军表彰西贡乡民抗日贡献的「忠勇诚爱」锦旗、被囚赤柱拘留营的波特母子画像、突击启德机场的美军飞行员穿著的飞行服、1945年香港受降仪式上日军军官呈交的佩刀。

「香港故事」策展人之选的主题四「国际都会」。网上图片

「国际都会」—设有「社会变革」、「都会生活」、「经济成就」及「与祖国同行」4个展区，参观者在霓虹灯重现的繁华街景下，回顾香港在战后发展，包括1960年代社会动荡后迫使港英政府推行社会改革，本港制造业及经济发展，亦有重现多个城市记忆的场景，包括启德机场客运大楼、冰室、赛马、球赛等。最终「与祖国同行」展区透过多媒体，展现香港在改革开放以来，是国家发展的参与者与受益者，与祖国同心同行。重点展品包括教育电视小学常识科「细菌大王」节目泥胶公仔、昔日启德机场的航班资料显示牌、披头四乐队1964年访港演唱会的签名特刊，1973年股灾导火线的香港天线公司所推销「天线样本」、香港政权交接仪式的中英两国领导人使用的讲台、前行政会议召集人钟士元获颁的大紫荆勋章等。

更新后的「香港故事」常设展将于4月1日起开放公众，馆方明午安排传媒预展，由总馆长何惠仪及馆长（常设展览及藏品）陈成汉介绍与导赏。常设展的首阶段「香港多面体展览系列」前年起开放，主题包括「油尖旺．望油尖 — 都市流光坊众情」、「香江葡迹 — 香港葡人故事」及「萍寄金山 — 香港与加州华侨生活」。随着第二阶段展览开放，意味逾5年进行的常设展更新工程正式竣工。

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