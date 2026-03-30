DSE 2026｜英文聆听试前部署+考试规则 咩情况下唔使带收音机及耳筒？

今年DSE(中学文凭试)的英文科聆听考试将于4月11日(星期六)举行。在聆听考试，考生通常须自备收音机及/或耳筒，试场规则亦与一般笔试不同，有不少注意事项。考评局在今日(3月30日)发布了一系列DSE聆听考试的准备清单，《星岛教育》整理了当中的重点，方便考生参考，及早做好部署。

DSE 2026｜聆听相关器材

考评局今日在网志「文凭试快线」撰文，表示聆听考试的试场有3种录音广播方式，考生可以根据准考证上的标示，了解所属试场将采用哪种广播方式及准备相应的物品。

电台广播

准考证上并无符号标示

考生须带备耳筒式收音机

红外线接收系统

准考证会以「#」标示

考生须带备耳筒

学校播音系统，包括USB播放机或电脑

准考证会以「&」标示

考生不必带备收音机或耳筒

当然，考生除了准备聆听考试相关器材，也要带备准考证正本、身份证正本(或另一附有相片的有效身分证明文件正本)及文具。

DSE 2026｜电台广播试场注意事项

DSE 2026｜留意收音机及耳筒是否符合要求

虽然考评局并没有指定考生使用某种收音机型号，但收音机亦有一些要求须遵守。

能够收听FM电台广播

体积不超过46cm x 15cm x 15cm

能够放在桌子上，天线不会影响别人或阻碍试场的通道

多媒体播放器、蓝牙／Wi-Fi 设备、手提电话或内置于耳筒的收音机等的电子仪器，都不能于试场使用

假如考生的收音机或耳筒不符合要求，将不能于试场内使用。相关考生会被安排往「特别室」应试。

DSE 2026｜使用器材前要检查

在使用收音机及耳筒前，考评局亦提醒考生要先检查：

试场并不会提供后备器材或电池，因此考生谨记在试前检查器材能否正常运作、电量是否充足。

确保收音设备内里没有SD记忆卡、光碟等储存媒界。

如果收音机同时有立体声与单声道，考评局建议采用单声道，以提升接收效果。

为免影响接收，考评局不建议使用配备「自动追台」功能的收音机

连接耳筒与收音机的电线很重要，考生应把电线拉直及垂放在两旁，切忌让电线卷曲，以免影响接收。

正式考试前，考生须因应试场内的指示，选用最适宜的频道，亦会有充足时间调整音量。不过，就算做足准备，考试时都可能出现突发情况。万一电台广播接收不清，或器材不能正常运作，考生可以向监考员要求前往「特别室」应考。在这种情况下，考生并不会被扣分。如果考生想投诉聆听部分的接收情况，一定要在考试当日于试场内向试场主任提出，否则不会获受理。《考生手册》有列出RTHK2在各区的广播频率，详情：>>按此<<

DSE 2026｜红外线接收系统注意事项

《考生手册》截图

DSE 2026｜留意耳筒是否符合要求

考生须自备耳筒，接驳由考评局提供的接收器。考评局对耳筒的要求如下：

耳筒插端为3.5 毫米直径

于插头上备有两个绝缘环

考试正式开始前，试场会播放示范录音，考生届时可以测试器材。考试时，如果出现接收问题，或耳筒不能正常运作，考生可以向监考员要求前往「特别室」应考。在这种情况下，考生并不会被扣分。

DSE 2026｜学校播音系统注意事项

考生不必带备收音机或耳筒。试场会播放示范录音，假如考生发现未能听清楚内容，可举手向监考员求助及要求调位。

DSE 2026｜考试迟到怎么办？

考试会于早上10时正开考，考生应按照准考证列明的时间到达试场。在电台广播及红外线接收系统的试场，如果迟到的考生到达试场时，离开考时间不足15分钟，会被安排前往「特别室」应考。学校播音系统的试场不设「特别室」，迟到考生会被安排坐于礼堂的后备座位。所有迟到考生均不会获额外时间作答。

DSE 2026｜其他注意事项

于一般礼堂试场(特别室除外)应考的考生，在使用「报到易」自行签到后，记得关掉手机、所有响闹及自动重启功能，以免违反考试规则。

考生须根据聆听考试的录音，完成填写考生编号、贴上barcode贴纸等程序。假如违反相关指示，该卷别会被扣分。

如果想了解聆听考试的详情，可细阅《考生手册》或联络开考试资讯中心（热线：3628 8860）。

资料来源：考评局

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