教大研AI机械人 引导小学生诉心声

大埔宏福苑大火在不少人心中留下烙印，不擅表达的年幼学生，所思所想或未能细诉。教育大学特殊需要与融合教育研究所，早前在区内多间小学举办情绪支援项目，通过人工智能（AI）情绪支援机械人「爱心宝宝」引导学生诉说心声，有学生向机械人坦言「希望宏福苑的居民找到家园」。有教师形容机械人互动为学生提供安全的表达空间，让他们感到安心与被聆听。团队指科技工具在情绪支援方面有应用潜力，计划推展至更多学校。

冀推展至更多学校

「爱心宝宝」会通过唱歌、简单对话等方式与学生互动。教大提供

活动期间，学生可为「爱心宝宝」制作及穿戴自制服饰。

学生有机会分享他们与「爱心宝宝」相处的感受，不少对今次活动表示高兴。

支援项目由教大与科技大学合作推展，获李嘉诚基金会大埔宏福苑紧急援助基金支持。「爱心宝宝」通过唱歌、简单对话等方式，与学生互动，学生可亲手为机械人进行个性化装扮，建立自然的情感连结，在过程中学习辨识和表达情绪。在大埔的五旬节圣洁会永光小学，不同性格的学生与机械人互动，各自找到安全的表达空间，有学生在活动后留言指，「我很开心，很希望宏福苑的居民找到家园」。校长洪慕竹指AI情绪机械人让学生分享心情，老师亦可从另一角度了解他们心中所想。

项目负责人、博士后研究员冯嘉欣指，教大致力于将AI、机械人技术、正向思考及艺术融入教育研究，将成果应用于社区实践，今次项目显示科技工具在情绪支援方面的应用潜力，未来计划将「爱心宝宝」项目推展至更多学校，让更多学生受惠。

本报记者

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