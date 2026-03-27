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7大学研发中心纳入InnoHK第三个平台

教育新闻
更新时间：11:35 2026-03-27 HKT
发布时间：11:35 2026-03-27 HKT

目标把香港发展为环球科研合作中心，由政府拨款25亿元设立第三个InnoHK研发平台，8个获选项目昨揭盅。其中7个研发中心由本地大学主导，科技大学及城市大学各占两个，是各校之冠，连同香港大学、中文大学、理工大学各自设立的研发中心，将于今年上半年起陆续成立。

科技大学旗下两个研发中心，纳入InnoHK第三个平台。 资料图片
科技大学旗下两个研发中心，纳入InnoHK第三个平台。 资料图片

各中心上半年起陆续成立

第三个InnoHK研发平台名为「SEAM@InnoHK」，专注可持续发展、能源、先进制造及材料，创新科技署昨公布8个获纳入项目名单。由科大成立「可再生能源与储能研发中心」及「功率半导体芯片及应用研发中心」，前者将聚焦研究钙钛矿太阳能电池技术、绿氢的制备储存与应用、新一代电池系统，以及能源系统的整合与优化，后者则推动新一代宽禁带半导体技术发展，涵盖先进功率器件、集成电路、数据中心等高负载应用的高效电能转换方案。科大校长叶玉如对再获政府信任支持感到荣幸，两个中心将深化在可再生能源、半导体与材料科学等关键领域的科研布局。

 

SEAM@InnoHK项目（部分）
所属院校 项目/研发中心名称 科研领域
科技大学 香港可再生能源与储能研发中心(HKCRES) 可持续发展、能源及材料
香港功率半导体芯片及应用研发中心(PowerSAC) 可持续发展、先进制造及材料
城市大学
剑桥大学		 先进智慧制造中心(CASM) 先进制造
城市大学
洛桑联邦理工学院		 永续发展材料与先进可再生科技中心(SMART Centre) 可持续发展、能源及材料
香港大学 能源与可持续发展功能材料研究中心(CFMES) 可持续发展、能源及材料
中文大学 异构集成与生产中心*(CHIP) 先进制造及材料
理工大学 智能电网与能源技术研究中心(I-GET) 可持续发展及能源

*译名，暂无官方中文名称
资料来源：创新科技署

城大与剑桥大学合作

城大新设的「先进智慧制造中心」将与剑桥大学合作，科研人员可应用剑桥的世界级研究设备，专注智能化、精密及可持续下一代制造技术。「永续发展材料与先进可再生科技中心」将开发结合人工智能与机器学习的新材料设计平台，推动智能制造及可持续能源材料的研发。城大高级副校长（创新及企业）杨梦苏指，两中心展现在全球科研合作的领导地位，藉国际化优势推动科研成果落地。

城市大学伙拍海外顶尖大学成立两个研发中心，纳入InnoHK第三个平台。 资料图片
城市大学伙拍海外顶尖大学成立两个研发中心，纳入InnoHK第三个平台。 资料图片

其他院校方面，港大成立的「能源与可持续发展功能材料研究中心」由化学系讲座教授任咏华领军，聚焦发展创新发光材料、光驱动与智能材料和相关技术。暂任副校长（研究）马桂宜指，港大将携手推动国际级合作，加速科研成果转化为具影响力的应用方案。理大亦成立「智能电网与能源技术研究中心」，理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒指，中心将发挥跨学科研究优势，推动前沿领域研究。

创新科技署指，各研究中心将于今年上半年起陆续成立，预期将展现本港的雄厚科研实力及国际科研合作网络，为社会带来可见的效益。

延伸阅读：
下半年筹备第三个InnoHK研发平台 陈茂波：推动大湾区高等教育合作

李家超：香港将设第三个InnoHK平台 聚焦先进制造、能源和可持续发展

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