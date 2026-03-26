Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有八成年轻人有意创业 专家：应先了解行业发展

教育新闻
更新时间：16:12 2026-03-26 HKT
发布时间：16:12 2026-03-26 HKT

年轻人创业之路挑战重重。圣方济各大学创业培育中心发布《创业X就业：青年职志观察报告》，以配额抽样方式访问来自8所公帑资助院校、涵盖不同主修学科的300名大学生，探讨Z世代对创业的意欲。结果显示，近八成受访者有意在未来创业，但因家庭期望及对创业政策认知不足而却步，另有学生担心创业所带来的风险，中心副总监叶文翰建议，年轻人应先进入目标行业，了解相关行业发展再作创业。

受访学生中，九成半人认为家庭期望是最大障碍，与父母对稳定职业的期望相关。虽然政府推出多项计划支援青年创业，但多数受访者认为申请门槛过高。调查亦发现，超过一半学生「未必考虑」到大湾区创业，主因是担心要放弃香港现有生活，加上对当地政策缺乏认识。

叶文翰指出，政府及相关机构已投入2000亿元支援创科，但大多学生对政策缺乏了解，即使知情也普遍认为申请困难。中心建议政府设立统一网上平台，并透过大学渠道简化资讯发放，同时加强针对性宣传。此外，政府、大学及孵化机构应为青年提供更清晰的大湾区跨境创业指导，包括融资、法律及市场资讯，协助他们更有信心探索内地市场。

对于创业方向，叶文翰表示，AI热潮下不少年轻人倾向投身科技行业，期望打造「独角兽」企业。他建议年轻人宜先进入目标行业工作，透过实习和全职岗位累积经验、了解行业规则，形容「学英文要先认字母，创业要先懂得基础运算」，打好根基才有助降低创业失败的风险。他又指出，若有创业经验的青年日后重返职场，雇主往往更看重其实战经验及多维度能力，如决策与解难能力，而非单纯学历。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

张仁良指传统价值观日益薄弱 吁学校加强品德教育摒弃功利心态

科大生亲历爱犬离世 研宠物健康App 目标打造「宠物版医健通」

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
7小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
6小时前
大埔一个回收场发生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 6人受伤送院
突发
5小时前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
22小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
01:39
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
7小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT