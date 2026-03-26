有八成年轻人有意创业 专家：应先了解行业发展

年轻人创业之路挑战重重。圣方济各大学创业培育中心发布《创业X就业：青年职志观察报告》，以配额抽样方式访问来自8所公帑资助院校、涵盖不同主修学科的300名大学生，探讨Z世代对创业的意欲。结果显示，近八成受访者有意在未来创业，但因家庭期望及对创业政策认知不足而却步，另有学生担心创业所带来的风险，中心副总监叶文翰建议，年轻人应先进入目标行业，了解相关行业发展再作创业。

受访学生中，九成半人认为家庭期望是最大障碍，与父母对稳定职业的期望相关。虽然政府推出多项计划支援青年创业，但多数受访者认为申请门槛过高。调查亦发现，超过一半学生「未必考虑」到大湾区创业，主因是担心要放弃香港现有生活，加上对当地政策缺乏认识。

叶文翰指出，政府及相关机构已投入2000亿元支援创科，但大多学生对政策缺乏了解，即使知情也普遍认为申请困难。中心建议政府设立统一网上平台，并透过大学渠道简化资讯发放，同时加强针对性宣传。此外，政府、大学及孵化机构应为青年提供更清晰的大湾区跨境创业指导，包括融资、法律及市场资讯，协助他们更有信心探索内地市场。

对于创业方向，叶文翰表示，AI热潮下不少年轻人倾向投身科技行业，期望打造「独角兽」企业。他建议年轻人宜先进入目标行业工作，透过实习和全职岗位累积经验、了解行业规则，形容「学英文要先认字母，创业要先懂得基础运算」，打好根基才有助降低创业失败的风险。他又指出，若有创业经验的青年日后重返职场，雇主往往更看重其实战经验及多维度能力，如决策与解难能力，而非单纯学历。

记者 佘丹薇

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