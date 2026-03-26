全港首套残奥教材助加强正向思维 藉残疾运动员「自豪故事」启发学生

本港残疾运动员在国际赛事大放异彩，梁育荣、何宛淇、苏桦伟等名字家喻户晓。中国香港残疾人奥委会推出全港首套残奥教材套，深入浅出介绍残奥价值观，让学生认识与试玩残疾运动项目等。行政总监胡小玲接受本报专访，期望学校通过教材套推广残疾运动之余，师生亦借着运动员克服自身限制的「自豪故事」，加强正向思维，促进社会和谐。

倡勇毅平等价值观

名为「I'mPOSSIBLE没有不可能」残奥运动教育计划教材套，由香港残奥会花两年时间编译，是本港首套以学校为对象的残奥教材套，以国际残奥会为东京2020残奥会设计的教材套为蓝本，可应用于中小学不同科目与学习领域。教材包括介绍「勇气、毅力、启发、平等」的残奥价值观、本港与海外知名残疾运动员的「自豪故事」，更带领学生试玩硬地滚球、坐式排球、盲人门球等项目。

教材套分为基础及进阶程度，胡小玲指两者深浅不同，譬如前者只让学生理解残疾运动分成视障、智障与肢体残障，后者则提到残奥会赛场上，不同残疾级别的运动员会同场竞技，「如保龄球项目，不同程度的视障运动员会在同组比赛，确保公平性与公正性。」

胡小玲期望，学生理解不同残疾程度的运动员所需技巧、技能与难度分别，「完全失明的运动员参与田径，非常需要与领跑员互相信任；半失明或部分失明的跑手，能感受到光线的感觉或方向，虽然仍需要信任领跑员，但有一定的自主能力」。

为了打破学生认为「残疾运动很易玩」的迷思，她指教材要求他们佩戴完全遮光眼罩、四肢绑上铅带等，亲身体验残疾运动，加强认同感与投入感。

近年市民更认识与支持残疾运动员，为他们加油打气，胡小玲坦言大受感动，认为有利推广残疾运动，「如学生能及早认识残疾运动，有助他们的全人成长，看残疾朋友、社会共融等的角度便阔很多。」

亲身体验打破迷思

她认为推广残疾运动，也助力校园推动「正向教育」，尤其残疾运动员的经历能启发学生，「不同运动员因为先天或后天的不幸变成伤残人士，但他们仍能突围而出，希望学生看到即使不健全的人也能发光，自己幸运地没有残疾，不需要怨天尤人。」

香港残奥会近年先后到逾百间学校宣传，安排运动员到校分享与示范。胡小玲指，残疾运动多在室内进行，学校礼堂与有盖操场均是合适场地，只要学校邀请，残奥会便会安排，将持续在学校「深耕细作」，日后定期更新教材套内容。提到残疾运动员日后退役，与残疾人士无分别，她期望教材消除公众误解与歧视，建立「无障碍」的社区，「社会应有多一分体谅和理解，资源应更到位」。

记者欧文瀚

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