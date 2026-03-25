15校获派零班 办团出手支援「单头学校」

教育局早前宣布有15间小学获派「零班」。中华基督教会香港区会学务总监朱启荣出席活动指，正与其他属办团惟一属校的「单头学校」商讨，期望资源共享及人脉支援，协助这些学校提升办学能力，让它们面对生源不足问题时不再「单打独斗」。他透露，目前已有数间学校正与办团洽谈中。

朱启荣指，中华基督教会目前正与多间「单头学校」进行商讨，包括今年再度获派「零班」的长洲堂锦江小学，期望提供支援；办团拥有较多资源，可为学校提供中层及管理层培训，希望通过多校合作、资源共享，让学校不再「单打独斗」。他指核心任务在于提升教师的专业能力及学校办学质素，以吸引更多学生，前提是提升学校的效能，令办学质素得到家长认同。

获派零班 叶昌锐：仍在商讨

获派零班的中华基督教会长洲堂锦江小学校长叶昌锐，被问及学校情况及后续方案时，他重申仍在商讨，形容事件来得比较急，大家都在准备中，全校师生、家长仍在「消化」；他形容获批零班是「意料之外」，又指前年开办私小一后首年收生情况良好，「目前都有在努力」。

记者 佘丹薇

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