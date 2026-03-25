取消巴士强制戴安全带 有样书未能及时修订

强制在巴士佩戴安全带的法例原定年初实施，但政府在争议声下决定删除相关条文。有小学人文科样书显示，出版社未能及时修订相关内容，以致学生用书仍显示坐巴士须佩戴安全带，教师用书却把相关内容抽起。课本不少内容亦取材时事议题，包括引用上月底发表最新一份《财政预算案》的数据。

有人文科学生用书，显示坐巴士须系上安全带的插图。 样书截图

同一套课本的教师用书，把乘搭巴士系上安全带的插图，改为排队上车。 样书截图

教育出版社的《今日人文》学生用书样本，提及注意交通安全的内容，显示学生坐巴士应该系上安全带，更以「安全大使」吉祥物解释，不少交通意外的伤亡事故，是乘客未佩戴安全带所致，因此乘车时「应该按照法例佩戴安全带」。

学生书巴士系安全带 教师书改排队图

然而，教师用书则删去相关图文，改以排队上巴士为图，仅在总结部分称「坐巴士时系上安全带」。今年初巴士强制佩戴安全带法例引起争议，最终政府在实施近一周后，宣布删除相关条文及法定要求。

多套样书亦取材时事议题，包括引用上月底发表最新一份《财政预算案》数据，解释政府主要收入及开支，引导学生认识《基本法》规定香港以量入为出的原则制订财政预算，力求收支平衡。

记者 梁子健



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