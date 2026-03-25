小学人文科课本火警逃生内容简单 无说明如何评估风险 未解释浓烟潜在危险

正进行聆讯的大埔宏福苑火灾独立委员会，披露居民在楼梯逃生时遇到浓烟与火势，甚至被逼「搭䢂」。本报获得最新小学人文科样书，发现教导学生火警逃生的内容过于简单，对瞬息万变的火场环境，应该如何评估风险欠缺具体说明，亦未解释浓烟的潜在危险。有资深人文科教师形容课本内容普通，建议参考外地的防灾教材，更仔细教导学生在逃生时评估风险。

人文科小五级课程设有「平安是福」单元，教导学生应对火灾等灾害。本报取得3套新版小五人文科样书，发现全部课本均列明火警逃生时，须「利用最近的楼梯逃生，不要使用升降机」，但对于「搭䢂」逃生或面对停电导致「困䢂」、在火警楼层开门有浓烟涌入等风险，学生用书均无述及，仅在教师用书作为补充资料。有课本建议学生应观察周围环境及评估风险，甚至「根据情况选出最可行的办法」，但具体要考虑哪些因素，却无进一步说明。

外地相关教材较详尽

根据课程指引，教师可以家居火警为例，教导学生「识灭火、识自救和识逃生」的技巧。有样书解释走廊倘满布浓烟，应留在单位内，以胶纸与湿毛巾密封门缝，或留在未受浓烟波及的房间待救；逃生时遇到浓烟，应伏地爬行等，但全部课本均无说明浓烟蔓延速度与潜在危险。至于消防处建议如发现楼梯有烟，应立即改用另一条楼梯逃生，全部样书均无提及，仅一本提到倘楼梯无法安全通过，应折返单位或到安全地方躲避。



反观外地相关教材，较本港人文科课本详尽。日本东京消防厅以高小生为对象的网上教材，建议遇到火警时应该立即撤离，而非尝试灭火，又提及浓烟是致命的有毒气体，在楼梯垂直扩散速度达每秒3至5米，走廊则达每秒50厘米至5米，「许多死于火灾的人因为吸入浓烟，无法撤离而丧生」，建议要朝远离火焰和烟雾的方向疏散。教材更以短片提醒学生逃生时观察周遭环境变化，包括浓烟会沿楼梯向上蔓延、避免被防火卷闸夹伤等。

有人文科资深教师认为，社会在宏福苑大火后防灾意识提高，但课本内容跟不上。 资料图片

教师：拆科后须协调

资深人文科教师曾瑞麟认同，社会在宏福苑大火后防灾意识提高，课本内容跟不上，「相较着重防灾教育的日本教科书，香港课本的相关内容只属普通」。他认为人文科可参考外地做法，加强风险评估的教学内容，包括教导学生注意浓烟比明火更危险，以防烟门表面温度作为课堂讨论，「以往常识科小三课程提到热传导，小学生能理解如果防烟门表面有热力，意味门后可能有火势把热力传过来」。

他续指，常识科拆科后，包括燃烧、热传导等内容归入科学科，未必扣连到火灾应变的内容上，「拆科后不同知识点就会分割，考验两科教师协调教学的功力」。

记者 梁子健



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