科大副校长吴宏伟 当选朗肯讲座历来首位华人主讲者

英国岩土力学与工程学会创立的第65届朗肯讲座（Rankine Lecture）明年3月24日在伦敦举行。科技大学宣布，副校长（大学拓展）吴宏伟获选为是次讲座的主讲者，是讲座自1961年设立以来首位华人主讲者，是继1993年日本学者石原研二教授后，近30年来首位获选的亚洲学者。

吴宏伟︰显中国学者在领域重要地位

英国岩土力学与工程学会在网站上公布吴宏伟的当选消息。科大提供

吴宏伟衷心感谢英国岩土力学与工程学会，形容殊荣不仅是对他本人及研究团队的充分肯定，更彰显中国学者在国际土力学及岩土工程领域的重要地位，期望能为年轻研究人员带来启发，「科研之路或许漫长，但只要保持好奇心、全情投入研究，来自香港的学者同样能在国际舞台上发光发亮。」他续称，未来将继续推动生态岩土学跨学科发展，为应对全球气候变化与城市发展所带来的新挑战贡献力量。

吴宏伟是国际知名土力学及岩土工程专家，研究领域涵盖非饱和土力学、生态岩土学及泥石流和山泥倾泻防治，过往重要研究成果包括创立状态相关非饱和土力学理论及应用，并开发相关的实验仪器和设备，进而建立「生态岩土学」，相关理论与设备已广泛应用于全球工程项目。

科大指，吴宏伟曾于2017至2022年间担任国际土力学及岩土工程学会主席，是该会成立90年以来首位华人主席，并曾获得多项国际与国家级奖项，包括2025年英国土木工程师学会特尔福德金奖，既是该学会的最高荣誉，也是自1838年以来首位大中华区得奖者。他亦于2008年及2020年分别获选为香港工程院院士及英国皇家工程院院士。

本报记者

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