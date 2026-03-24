Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

守护海洋生态 39间学校参与港大海洋保育计划 

教育新闻
更新时间：18:28 2026-03-24 HKT
发布时间：18:28 2026-03-24 HKT

为加深学生对海洋生态的认识，港大太古海洋科学研究所推出「环境及自然保育基金—探索海洋多样性：培育青年大使守护海洋」计划。目前已有来自39所学校的175名学生报名。计划透过为期四日的沉浸式实践培训，结合讲座、实验室工作及野外考察，让中学生亲身体验海洋科学，深入了解海洋生态保育，并将所学推广开去，启发他们成为守护海洋的新一代。

目前已有来自39所学校的175名学生报名。计划透过为期四日的沉浸式实践培训，结合讲座、实验室工作及野外考察，让中学生亲身体验海洋科学。港大提供
目前已有来自39所学校的175名学生报名。计划透过为期四日的沉浸式实践培训，结合讲座、实验室工作及野外考察，让中学生亲身体验海洋科学。港大提供

获参与学校提名的学生大使，将于鹤咀海岸保护区岸边的SWIMS研究设施接受四日培训。活动期间，他们会走访海下湾海岸公园、钢线湾及大潭等地，认识珊瑚群落、岩岸与红树林等多样生态环境。

学生将走访海下湾海岸公园、钢线湾及大潭等地，认识珊瑚群落、岩岸与红树林等多样生态环境。港大提供
学生将走访海下湾海岸公园、钢线湾及大潭等地，认识珊瑚群落、岩岸与红树林等多样生态环境。港大提供

学生更有机会亲身接触海洋科学家及保育专家日常使用的先进技术，包括以无人机绘制及调查修复后红树林的分布，以及透过环境DNA（eDNA）分析进行物种检测。计划同时着重培养学生的领导力与倡议能力，鼓励他们在校内及社区分享所学，推动海洋保育意识。
有参与学员分享，课程让她对海洋科学家的日常工作有更真切的体会，未来希望成为海洋生物学家，她亦体会到相关工作需要极高专注力，不能放过任何微小细节。

渔护署助理署长（渔业及海洋护理）朱振华指，计划重点在于保护香港海洋生态环境，让公众在亲近自然的同时也成为环境的守护者，而不仅是「过客。」

 

本报记者

延伸阅读：

港大基层医疗健康中心 获世卫指定为「合作中心」

科大「海上讲堂」 300中小学生探索印度洋奥秘 学者：实践活动助激发兴趣 │ 专访

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
3小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
5小时前
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
7小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
8小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
10小时前
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
8小时前
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
保健养生
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
13小时前