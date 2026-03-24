守护海洋生态 39间学校参与港大海洋保育计划 

为加深学生对海洋生态的认识，港大太古海洋科学研究所推出「环境及自然保育基金—探索海洋多样性：培育青年大使守护海洋」计划。目前已有来自39所学校的175名学生报名。计划透过为期四日的沉浸式实践培训，结合讲座、实验室工作及野外考察，让中学生亲身体验海洋科学，深入了解海洋生态保育，并将所学推广开去，启发他们成为守护海洋的新一代。

目前已有来自39所学校的175名学生报名。计划透过为期四日的沉浸式实践培训，结合讲座、实验室工作及野外考察，让中学生亲身体验海洋科学。港大提供

获参与学校提名的学生大使，将于鹤咀海岸保护区岸边的SWIMS研究设施接受四日培训。活动期间，他们会走访海下湾海岸公园、钢线湾及大潭等地，认识珊瑚群落、岩岸与红树林等多样生态环境。

学生将走访海下湾海岸公园、钢线湾及大潭等地，认识珊瑚群落、岩岸与红树林等多样生态环境。港大提供

学生更有机会亲身接触海洋科学家及保育专家日常使用的先进技术，包括以无人机绘制及调查修复后红树林的分布，以及透过环境DNA（eDNA）分析进行物种检测。计划同时着重培养学生的领导力与倡议能力，鼓励他们在校内及社区分享所学，推动海洋保育意识。

有参与学员分享，课程让她对海洋科学家的日常工作有更真切的体会，未来希望成为海洋生物学家，她亦体会到相关工作需要极高专注力，不能放过任何微小细节。

渔护署助理署长（渔业及海洋护理）朱振华指，计划重点在于保护香港海洋生态环境，让公众在亲近自然的同时也成为环境的守护者，而不仅是「过客。」

本报记者

延伸阅读：

港大基层医疗健康中心 获世卫指定为「合作中心」

科大「海上讲堂」 300中小学生探索印度洋奥秘 学者：实践活动助激发兴趣 │ 专访