直资学校议会组团赴东南亚招生 成立委会监察宿舍运作 盼设发牌机制

教育局早前批准48间直资学校「扩容」录取非本地生自资入读，但仅8校设有宿舍，非本地生在港住宿需求殷切，近日引起关注。即将组团前往泰国及马来西亚招生的直资学校议会，宣布成立「宿舍事务委员会」，与营办商合作监察宿舍运作、确保达到应有水平，包括遵守相关法例。对于学界自行监察，未改变坊间私营宿舍无牌经营的现况，陈狄安未有正面回应，但期望政府设立发牌机制。

营办商合作 确保水准

直资学校议会昨宣布将组团前往泰国曼谷及马来西亚吉隆坡，推介「直资扩容」及招收学生。近日坊间多个学生宿舍被揭发违规经营，甚至有营运连锁学生宿舍的营办商声称「无牌可以申请」，掀起社会关注，直资学校议会副主席陈狄安指，执委会将成立「宿舍事务委员会」，与营办商合作监察宿舍运作，包括要求对方符合相关法例，以及确保监护人、舍监和膳食等安排，达到应有条件，「东南亚来的学生可能在宗教或饮食的文化有不同，希望透过委员会与合作的营办商监管宿舍质素，让他们来港后能有安全和放心的地方生活。」

被问到会否向家长如实反映大部分私营宿舍无牌经营，学界自行监管亦未能改变现况，陈狄安未有正面回应，但欢迎政府设立发牌机制，更容易让公众识别合适宿舍。他又期望尽快与营办商合作，为直资学生提供专门宿舍，「短期内可能不同学校的学生同住一宿舍，日后学校招收更多海外生后，或可自行为学生安排住宿。」

组团前往泰国马国招生

另一方面，直资学校议会将首次组团到海外招生，成员包括英华书院、保良局罗氏基金中学、港大同学会书院、圣士提反书院等7校。访问团在周五起程，为期4天，期间到访泰国曼谷及马来西亚吉隆坡，向当地家长及学生介绍本港直资学校特色，目前已逾200人报名。

陈狄安不揣测行程吸纳到多少海外学生，不会设定指标，而希望透过宣传让更多外地人认识香港教育，各校亦会维持收生标准自主，「学校希望收就读非本地课程学生时，要求可能就不同」。

直资学校议会亦与科技大学签署合作备忘录，探讨与科大加强合作支援非本地生，包括设立包括参考本地生做法，制订直资学校校长推荐入学计划，获推荐的非本地生将获大学有条件取录，以及让直资学校参与大学主办的海外招生活动等，是继香港大学、教育大学及城市大学后，第4间与议会签订合作备忘录的大学。陈狄安透露，议会将与中文大学签订同类备忘录，并继续与其他大学商讨合作。

记者 欧文瀚

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