尤德奖学金︱男生弃学位读高级文凭追逐工程师梦 获颁优秀学徒奖

求学之路未必平坦，退学再出发更需要勇气与坚持。今届尤德爵士纪念基金奖学金「优秀学徒奖」的得奖者之一，担任助理机电工程师的罗子浩，6年多前发现入读大学科目与志向不符，毅然放弃学位课程，由高级文凭读起重新出发。虽然经历崎岖转折，但他相信自己没有走错路，正迈向成为专业工程师而稳步前行。

半工读冀少走「冤枉路」

罗子浩(右一)打算修读硕士课程。欧文瀚摄

第39届尤德爵士纪念基金昨举行颁奖礼，今学年共拨出306万元，向958名学生、4名学徒及5名在职人士颁授奖学金及奖状。罗子浩是4位优秀学徒奖得主之一，2019年入读城市大学电子工程学系，但大学生活仅半年，便发现课程与自己想读的东西并不一样，与家人商量后决定退学。经过一番思考后，他入读职业训练局香港专业教育学院的屋宇装备工程学高级文凭课程，重新出发。

父母从未反对他放弃大学学位，但他坦言，决定退学一刻开始，自己的老师和同学总在问：「为何不坚持下去？」，「这是自己深思熟虑的决定，以免在不喜欢的学位浪费4年时间，读完也不知道想做甚么」。

话虽如此，罗子浩承认心中总有挣扎，尤其见到同龄友人陆续毕业，反观自己只刚升读学位课程，感到耗费更多时间，「道路可能比人长、多了转弯，但行到我想要的结果、做到我想做的就很足够。」

为了让自己走少些「冤枉路」，罗子浩在修读高级文凭期间加入现职公司半工读，「19岁左右就要工作，自己还没准备好就要上班，心态上似是小朋友，但在职场做不到事就会被人质疑」。提早进入职场，他笑言切合喜爱发问、循路寻找答案的性格，公司同事亦很包容，特别是导师在工作以外，为他提出了很多人生建议。

提到未来，罗子浩打算跟随工程出身的父亲步伐，「他觉得这条路『稳阵』，因香港一定不会没有工程做」，计划进修硕士课程及投考专业工程师牌照。自己经历不平凡的求学路，他寄语年轻人先了解自己，「决定了道路就不断努力，达到一定结果前不要轻易放弃」。

女生获奖学金负笈牛津

冯凯澄（中）希望负笈英国期间与各国顶尖科学家交流，扩阔视野，日后回流为本港医疗体系出力。欧文瀚摄

至于就读保良局蔡继有学校，拟赴英国知名学府牛津大学攻读生物化学（分子与细胞）综合学士与硕士学位课程的冯凯澄，成功在205名申请人中夺得28万元海外奖学金。她指一直对人体科学有兴趣，暑假更到玛丽医院实习，了解到科研与创新息息相关，对病人与市民影响深远，尤其基因技术发展迅速，希望负笈英国期间与各国顶尖科学家交流，扩阔视野，日后回流为本港医疗体系出力。

冯凯澄指科研需要大量的时间和努力去做，坦言自己做事专注的个性尤为适合；又认为政府投放了大量资源推动科研发展。

记者欧文瀚

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