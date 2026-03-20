全民国家安全教育日｜教局举隅指AI深伪威胁国安 数字人民币增「货币主权」

4月15日是「全民国家安全教育日」，教育局今日向学校发出通告，呼吁全港中小学当日上课前举行升国旗仪式及奏唱国歌。当局提供讲解重点举隅，分别提到人工智能(AI)「深度伪造」技术带来的国安风险，及发展「数字人民币」增强「货币主权」，减低对外部支付系统的依赖。当局亦建议安排学生收看主题动画及短片，引导他们思考如何维护「文化安全」。

教育局建议学校在「全民国家安全教育日」早会活动，安排学生观看动画及短片，引导他们分享如何维护「文化安全」。 资料图片

举隅形容深伪技术 对国安构成威胁

当局建议校方在「全民国家安全教育日」可安排 「国旗下的讲话」，或在早会、班主任课或礼堂讲座进行讲解，以提升学生的国安意识。当局提供两个举隅，其中一篇提到AI对国安构成的潜在威胁，尤其「深度伪造」技术以假乱真，足以冒充别人、捏造虚假消息或诈骗，「想像一下，如果有人利用这项技术伪造新闻事件、散布不实信息，就可能扰乱社会秩序，影响公共安全，甚至损害国家安全。」呼吁学生在网络上不轻易透露个人资料，对可疑信息保持警觉，不随意转发未经证实的内容，「这些看似微小的行动，其实都是在为国家安全汇聚力量。」

当局提供的讲解重点举隅指，发展「数字人民币」有助国家增强「货币主权」，减低对外部支付系统的依赖。 资料图片

推动数字人民币 增国家「货币主权」

另一篇举隅聚焦「经济和金融安全」，形容现今国际形势复杂，全球供应链调整、贸易保护主义抬头，以及跨境金融市场波动，可能对国家经济和金融体系造成冲击，引述《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调「坚持统筹发展与安全」、「坚持在开放中维护安全」，在开放环境中动态维护国安，为经济金融长远稳定发展提供坚实保障；又提到国家推动「数字人民币」试点，有助防止非法活动，也能增强国家在数码经济时代的「货币主权」，减低对外部支付系统的依赖。

当局亦建议在「全民国家安全教育日」早会活动，安排中小学生观看有关筷子文化、端午节、蒸笼与长衫制作技艺的动画及短片，引导学生分享如何维护「文化安全」，让传统文化成为传承与展现 「文化自信」的方式。



本报记者



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