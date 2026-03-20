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DSE｜中史科改革 增MC题与短题目 考评局：减书写量纾缓应试压力

教育新闻
更新时间：11:02 2026-03-20 HKT
发布时间：11:02 2026-03-20 HKT

高中中史科与世界历史课程修订，考试及评核局昨为教师举行简介会。会上提到中史科卷一新增多项选择题，共拟设20题，每题各占1分，共占20分；卷二「结构题」也会包括「客观性短题目」，形容改革后题型可显著减少考生的纯文字书写量，纾缓应试压力，但会确保题目有甄别性及挑战性，以考核高阶思维能力。

设20题MC

据了解，考评局指中史科卷一多项选择题，共设20题，各占1分，预计考生每分钟完成一题，设题会涵盖整个课程大纲，包括基础知识、概念理解、因果与史料分析等，以考核考生对课程内容的掌握度，以及不同层次的能力。新增的第二部分占30分的「结构题」，属于「客观性短题目」，以配合考生不同的学习需要与能力，将较着重考生利用史料的能力，避免死记硬背。

短题目「由浅入深」

至于卷二，考生须在所选单元3选2作答，并分拆多个分题，消息指考评局在会上形容题型设计，是打破以往「10、15、25分长问题模式」，由「纯论述」转为「结构与论述组合」，改以短题目「由浅入深」，再配合占10分的论述题，亦会配合史科，以配对、填充、填图等形式，向考生作「辨识或理解层次提问」。

本报记者

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