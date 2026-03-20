教科书市场萎缩 李家驹：出版社转型谋出路｜专访

学龄人口结构性下跌，不仅令学校收生不足，也导致教科书市场萎缩。李家驹坦言，本地学生人数持续减少，即使近年内地港人子弟学校如雨后春笋，亦难以填补市场需求，教科书出版社须另求出路，转型为教育服务提供者。

从事出版业逾30年，李家驹见证教科书市场变化，他坦言出生率低迷及近年移民潮，教科书市场需求不如以往，而科技进步也颠覆行业，「譬如话人工智能（AI），对课本绘图、资料搜集、文字编辑与校对等都是帮到手，但另一方面，AI也正在部分取代教科书在教学的功能，确实是带来冲击」。

AI对行业带来冲击

李家驹指采用本港课程与课本的内地港人子弟学校，即使如雨后春笋，为业界开拓新的市场版图，但始终难以填补持续萎缩的本地教科书需求，而「国际版文凭试」即使是潜在发展方向，仍然充满不确定性，「如果做得成当然好，但点样办、考生有多少都未知」。

近年有老牌出版社退场，也有出版社转型为教育服务提供者，提供补充练习之余，更涉猎补习社、游学团等业务，李家驹坦言出版社面对市场萎缩，即使选书的学校数目不变，亦因学生人数跌而影响收入，必须重新考虑定位，「出版社确实要思考，似乎今日来说，转向提供教育服务是必须」。

记者 梁子健

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