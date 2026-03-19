SEN｜教局推3款互动游戏 助SEN生学沟通及中文 (附游戏连结)

为了支援SEN(特殊教育需要)学生，教育局近年积极开发多元化互动学习资源，最近就推出了3款数码游戏。教育局局长蔡若莲表示，这些游戏结合以实证为本的策略与趣味元素，提升学生的学习动机及成效。

支援自闭症与读写困难学生

蔡若莲今日(3月19日)在社交媒体撰文，介绍3款支援SEN学生的互动数码游戏。「星级砌车队」及「棋幻森林铁路」专门为自闭症学生而设，前者透过团队合作「砌车」，让他们提升沟通技巧和解难能力；后者则把经典游戏「蛇梯棋」与生活情境结合，有助学习情绪管理与社交。

另一款游戏，则是为有读写困难的初小学生而设的「识字历奇」。这是一款中文游戏，以故事导向的任务，协助学生掌握字形、字音，及提升阅读流畅度。游戏设有多个关卡与难度，又有即时反馈及奖励，能够提升学习动机。

游玩方法及连结

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