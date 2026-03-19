初中地理新课程加入国家发展元素 蔡若莲：让学生「从中国看世界」

沿用15年的初中地理科课程，修订框架日前公布。新课程加入中国地形、气候特征、城市群等国家地理元素，在探讨工业发展的单元新增中国新能源汽车工业，有别现行课程先探究本地议题的设计。有资深地理科教师认为，课程有助加深学生对国家地理的理解，但内地例子与学生有距离，需更多时间掌握基础知识，教师亦须更花心思连系课题。

教育局日前公布修订初中地理科课程框架，将于2027/28学年于中一级全面推行。有别于现行课程要求学生从探究本地议题开始，再伸展至中国、地区及世界，新课程大幅增加国家地理内容，并把协助学生「欣赏祖国的壮丽河山，感悟祖国经济、社会的发展成就」，建立对国家的归属感和认同感列为课程宗旨。教育局局长蔡若莲在网上帖文，形容新课程让学生「从中国看世界」，从国家视角理解世界，对接国家「十五五」规划，抓紧国家以至不同地区的发展机遇，迎接未来挑战。



探讨内地新能源汽车工业

新课程不设核心与选修单元，中一至中三先后以「人与环境」、「管理与应对」及「未来与行动」为主题（见附表），新增国家地理议题包括中国在世界上的区位、疆域等。在探讨城市群与可持续智慧城市的课题，前者要求学生以大湾区作个案研习，并了解与北部都会区的关系，后者则以深圳为例子，理解如何通过科技优化城市规划。



在中三探讨工业发展的单元，以中国新能源汽车工业作为研习对象，要求学生分析国产电动车迅速发展的原因、分布及区位因素，并认识跨国生产模式、在外国设厂投资对国家及工厂迁入地区带来的发展动能。反观现行课程探讨本港主要工业类型、工业迁移，以至国际能源争夺等内容均被删减。

配合国家安全教育，个别课题的侧重点亦见调整，譬如农业发展议题更强调「粮食安全」，要求学生了解中国改善农业生产及保障粮食供应稳定的方法；新能源汽车工业的单元，建议学生关注稀土资源的安全，对中国的科技发展和国安的重要性。

新课程又要求学校预留每学年2至4小时的课时，安排每名初中生每年最少一次进行「探究式实地考察」活动，容许教师在学校社区进行小规模实地考察，亦可运用虚拟实境（VR）、电子地图等进行「非实境」探究。教师亦须教导学生运用数字科技，包括运用人工智能（AI）整理和分析数据。

吴宝城：须花心思连系课题

曾璧山（崇兰）中学副校长、资深地理科教师吴宝城认为，新课程加入不少内地例子，有助学生建立国家观念，但相对本地议题与例子，学生的基础知识未必足够，「始终以学生身边的例子出发较好，如对于内地省市、地形等不认识，便要花时间先掌握基础知识」。同时教师须更花心思连系课题，拉近与学生距离。「探究式实地考察」活动设定课时要求，他坦言初中课程学生人数较高中选修科多，教师安排活动较为吃力。

吴宝城认为新课程有助学生建立国家观念，但相对本地议题与例子，学生的基础知识未必足够。 资料图片



对于新课程能否鼓励学生继续选修高中地理科，吴宝城认为要视乎教师能否有效结合AI等科技元素，提升学习兴趣，引导他们在高中时选修。



记者 梁子健



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