新推「丁肇中精英班」 赴国际领先企业学AI

全球各地的专上院校都在争夺顶级人才，岭南大学校长秦泗钊昨宣布，2026/27学年正式推出以诺贝尔物理学奖得主丁肇中命名的「丁肇中精英班」，为顶尖人才提供全方位的学习机会及支援。面对近年人工智能（AI）的发展，校方强调不会「重理轻文」，会确保学生认识科技之余，了解社会价值。

秦泗钊：大学定位不变

秦泗钊透露，大学新推出的「丁肇中精英班」将从全额入学奖学金的优秀本科生中甄选顶尖人才，提供全方位的学习机会及支援，包括全额学费及住宿资助、由国际领先企业提供的AI培训、优先参与科研机会及优先考虑升读研究生课程等，期望培育新一代具备全球视野的学术领袖。学术暨教务副校长陈汉夫补充，岭大将全球招生，并按大学教育资助委员会的规定比例收生。

近年AI技术发展迅速，近期「龙虾」更成为热话。秦泗钊笑言「从未见过冒起热潮这样快的东西」，认为现时AI平台数量多，学生个人多接触「多玩」没问题，但如要严肃使用，需考虑安全性问题。

秦泗钊亦表明，岭大作为「文理融合研究型博雅大学」的定位不变，指出现时文科学生也需要学习AI、较多运用AI的学生亦须了解社会价值和规范等问题，会确保学生达至全人发展。

记者 欧文瀚

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