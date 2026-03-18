Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新推「丁肇中精英班」 赴国际领先企业学AI

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-18 HKT
发布时间：07:45 2026-03-18 HKT

全球各地的专上院校都在争夺顶级人才，岭南大学校长秦泗钊昨宣布，2026/27学年正式推出以诺贝尔物理学奖得主丁肇中命名的「丁肇中精英班」，为顶尖人才提供全方位的学习机会及支援。面对近年人工智能（AI）的发展，校方强调不会「重理轻文」，会确保学生认识科技之余，了解社会价值。

秦泗钊：大学定位不变

秦泗钊透露，大学新推出的「丁肇中精英班」将从全额入学奖学金的优秀本科生中甄选顶尖人才，提供全方位的学习机会及支援，包括全额学费及住宿资助、由国际领先企业提供的AI培训、优先参与科研机会及优先考虑升读研究生课程等，期望培育新一代具备全球视野的学术领袖。学术暨教务副校长陈汉夫补充，岭大将全球招生，并按大学教育资助委员会的规定比例收生。

近年AI技术发展迅速，近期「龙虾」更成为热话。秦泗钊笑言「从未见过冒起热潮这样快的东西」，认为现时AI平台数量多，学生个人多接触「多玩」没问题，但如要严肃使用，需考虑安全性问题。

秦泗钊亦表明，岭大作为「文理融合研究型博雅大学」的定位不变，指出现时文科学生也需要学习AI、较多运用AI的学生亦须了解社会价值和规范等问题，会确保学生达至全人发展。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

岭大购商场作教学用途料下学年启用 秦泗钊：对北都「十二分有兴趣」 冀尽早进驻

岭大研究：近四成家长不认同「买楼靠父母」 仅26%愿金钱资助子女置业

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
14小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
19小时前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
13小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
19小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
美联社
伊朗局势｜伊朗证实最高国安官员拉里贾尼身亡 特朗普怒批北约拒霍峡护航｜持续更新
即时国际
54分钟前
今天（三月十七日）是大摩的七十六岁生日，他抱着孙仔Enzo庆祝生日，仍然精神奕奕，神采飞扬。相片来源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76岁生日
马圈快讯
19小时前
8,000万元六合彩今晚（17日）搅珠。资料图片
8000万六合彩︱幸运二金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7800万
社会
11小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
11小时前
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
16小时前