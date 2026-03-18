岭大购商场作教学用途 料下学年启用 秦泗钊：对北都「十二分有兴趣」 冀尽早进驻

大学空间需求殷切，岭南大学校长秦泗钊昨在传媒春茗透露，岭大去年购入屯门「菁隽」商业基座改装为「岭南T-Plus」，预计2026/27学年起启用，屯门主校园亦展开多项工程，包括新建「岭南教育机构楼」及「多功能馆」等。校方重申对北部都会区大学城发展感到兴趣，期望能尽早入驻，但目前未有具体计划。

主校园建首幢科学大楼

秦泗钊（中）透露，岭大购入商场改为「岭南T-Plus」，主校园亦展开多项工程。 欧文瀚摄

秦泗钊昨透露，岭大未来多项发展计划，包括去年购入的商场改装为「岭南T-Plus」，距离主校园仅约15分钟路程，总面积约3600平方米，期望在新学年起启用，借此为岭大主校园提供更多教学场地及学习空间，满足持续发展的空间需求。据了解，该商场为屯门虹桥「菁隽」商业基座及其停车场，岭大以约1.2亿元购入。

至于主校园亦进行多项工程，包括新建楼高7层的首幢科学大楼「岭南教育机构楼」，总建筑面积约8000平方米，作为数据科学学院及跨学科研究中心的新基地，预计2028年落成；另又将于刘仲谦楼增设全新演讲厅，总面积约200平方米，预计2026/27学年起启用；亦会在岭大地标「永安广场」附近增建总面积约150平方米的「多功能馆」，设有约110个座位及特大LED显示屏，预计明年启用。

秦泗钊指，目前岭大各类学生已逾8200人，今年度大学联招的Band A申请及总申请升幅均是八大之冠，「学校的扩展离不开校舍、教学和研究实验室等各方面条件的提高」。他坦言发展需要土地，所需资金将以自行筹款及向银行融资为主；又认为香港教育的优势在于国际化、各院校能发展不同特色，不应该「每间都做科技大学」。

对于政府大力推动北都大学城，秦泗钊指岭大「十二分有兴趣」，期望政府让岭大尽早入驻，但暂时未有具体计划。

向城规会申提高地积比

秦泗钊期望政府尽早让岭大入驻北都大学城。欧文瀚摄

日前有报道指，岭大有意申请将校园可建楼面面积的地积比提高至4倍，并拟定多个扩建方案。校长特别顾问（公共事务）刘智鹏坦言，校方已向城规会提出申请，须先获悉新的发展参数才能订立未来发展计划，惟未闻申请增加地积比的具体数字。他续称，大学在最少10年前已有意拆卸泳池，但碍于财政状况及另有发展计划而未落实。

副校长（行政）陈志民亦指，大学规划是在多年前进行，岭大一直在发展，因此地积比较低，已就此向城规会提出申请放宽，亦会持续寻找适合物业供大学使用，「特别缺少大课室」。对于学生宿舍需求，他相信目前宿舍空间足够，同时向研究生等推出「市场方案」，并与公共交通运输业者商讨增加连接关口班次。

记者欧文瀚

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