城大伙腾讯首办「校长AI公开课」 陈茂波：借助科技带来更高效学习

最新一份《财政预算案》提出推动全民人工智能（AI）培训，有内地科技巨擘与城市大学合作，首次在港举办「校长AI公开课」，让中小学校长亲身接触AI旗下教学平台，协助校方将AI引入校园。有校长透露正与不同企业商讨，探讨AI平台在教育应用的可能，亦拟利用云端数据改善学生身心健康。财政司司长陈茂波期望教育界借助科技，带来更高效精准的学习，深度启发学生兴趣。

拟用云端数据改善身心健康

腾讯与城大昨举办「WeTech Academy校长AI公开课×AI百校行」，公布新一年度的人才培养计划，期望为学界培训更多能活用AI的人才。其中「校长AI公开课」率先邀请逾百名中小学校长亲身接触云认证教师的AI培训，实际试用旗下「青少年人工智能教育平台」的多项功能。现场所见，校长们在导师指导下，尝试使用平台的图片生成等工具，并不时与邻座同侪分享成果，气氛热烈。

参与活动的油蔴地天主教小学（海泓道）校长、资助小学校长会主席陈淑仪指，校方去年已与腾讯合作试用其教育平台，所有学生将学习旗下元宝、DeepSeek等AI工具，亦曾经探讨建立云端数据库，冀通过收集与分析学生各项数据，协助改善他们在成绩以外的身心状况。

身兼宝觉小学校长的津贴小学议会主席钟丽金指，乐见大型企业不遗余力协助学界，相信今次活动是起步，期望双方日后能加深联系，「携手慢慢行的话就能行到一条好路，令学界受益。」

近日「龙虾AI」OpenClaw引起热潮，Google昨亦宣布Gemini将开放香港地区使用。钟丽金认为，本港作为国际化城市，应该容许不同AI平台营运，但强调必须合法，又相信学生会自行接触各类AI，形容培训教师、指引学生正确使用AI相当重要。陈淑仪则指近日将与Google探讨Gemini在教育应用的可行性，早前已与阿里云、华为等企业接触，冀为学生选取合适平台。

「政企校」协同推动全民培训

财政司司长陈茂波昨在活动致辞时，解释「全民AI培训」推行，正是AI发展很快很广，香港必须走在前列，才能在新时代站稳阵脚。他鼓励教育界借助科技，带来更高效精准的学习，「更重要的是，如何借此更深度地启发学生对知识的兴趣甚至热爱。」他形容腾讯与城大是「强强联手」，推动前沿AI技术在教育领域的创新实践，深信计划将能启发更多新项目，为社会培育更多AI人才。

腾讯集团公共事务副总裁、腾讯基金会行政总监李子树欢迎政府提出「全民AI培训」，相信校长们是一个好的起点，将相关教育扩散至整个社会。城大校董会主席魏明德则形容，与腾讯合作实践「政企校」协同，将优质教育资源带入校园，推动「全民AI培训」。

记者欧文瀚

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