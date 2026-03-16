科大35周年校庆 办世界大学校长论坛

创校35年的科技大学今日举行校庆启动仪式，宣布规划一系列全年庆祝活动，包括下月与泰晤士高等教育（THE）合办「THE亚洲大学高峰会2026」及首度在港主办中国高等教育学会「世界大学校长论坛」。校长叶玉如昨在仪式上向已故创校校长吴家玮致敬，形容他与创校团队「敢想、敢做、敢承担的精神」，为科大打稳根基。

科大35周年校庆以「凡事可为，奇迹可创」为主题，举行的启动仪式以机械人醒狮、机械狗助手等表演，展现科技创新，并以无人机携带象征35周年的「象征钥匙」飞进会场，交给主礼嘉宾。校方规划一系列全年庆祝活动，包括下月举办「THE亚洲大学高峰会2026」，是继2023年后再次举办峰会，预料吸引全球各地大学校长及业界领袖参加，探讨亚洲在全球变革中的领导角色，并首度在本港主办中国高等教育学会「世界大学校长论坛」。校方亦举办电影节等人工智能（AI）活动，并与科大（广州）携手为期一年的马拉松、混合实境与AI艺术展览等活动，促进两地师生交流。

校长叶玉如在仪式上特别向去年离世的创校校长吴家玮致敬，赞扬他与团队早于创校时已志在成为研究型大学，并洞悉香港未来离不开与内地联系，以远见与勇气促使科大（广州）开办，「他们那种敢想、敢做、敢承担的精神，为科大打稳了根基，才有我们今日的一切」。她亦提到科大正筹办本港第3间医学院，形容是迎来新里程，期待与政府携手建立结合尖端科技、以人为本、融入人文关怀的医学院，共同迈向新时代。

主礼的政务司司长陈国基提到，政府已成立教育专责小组，有助深化本港作为高等教育国际枢纽的角色，而科大今学年已收到全球逾2万份本科申请，学生来自80多个国家，有助丰富本港人才储备及加强国际联系。

记者 佘丹薇

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