Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大35周年校庆 办世界大学校长论坛

教育新闻
更新时间：20:22 2026-03-16 HKT
发布时间：20:22 2026-03-16 HKT

创校35年的科技大学今日举行校庆启动仪式，宣布规划一系列全年庆祝活动，包括下月与泰晤士高等教育（THE）合办「THE亚洲大学高峰会2026」及首度在港主办中国高等教育学会「世界大学校长论坛」。校长叶玉如昨在仪式上向已故创校校长吴家玮致敬，形容他与创校团队「敢想、敢做、敢承担的精神」，为科大打稳根基。

科大35周年校庆以「凡事可为，奇迹可创」为主题，举行的启动仪式以机械人醒狮、机械狗助手等表演，展现科技创新，并以无人机携带象征35周年的「象征钥匙」飞进会场，交给主礼嘉宾。校方规划一系列全年庆祝活动，包括下月举办「THE亚洲大学高峰会2026」，是继2023年后再次举办峰会，预料吸引全球各地大学校长及业界领袖参加，探讨亚洲在全球变革中的领导角色，并首度在本港主办中国高等教育学会「世界大学校长论坛」。校方亦举办电影节等人工智能（AI）活动，并与科大（广州）携手为期一年的马拉松、混合实境与AI艺术展览等活动，促进两地师生交流。

校长叶玉如在仪式上特别向去年离世的创校校长吴家玮致敬，赞扬他与团队早于创校时已志在成为研究型大学，并洞悉香港未来离不开与内地联系，以远见与勇气促使科大（广州）开办，「他们那种敢想、敢做、敢承担的精神，为科大打稳了根基，才有我们今日的一切」。她亦提到科大正筹办本港第3间医学院，形容是迎来新里程，期待与政府携手建立结合尖端科技、以人为本、融入人文关怀的医学院，共同迈向新时代。

主礼的政务司司长陈国基提到，政府已成立教育专责小组，有助深化本港作为高等教育国际枢纽的角色，而科大今学年已收到全球逾2万份本科申请，学生来自80多个国家，有助丰富本港人才储备及加强国际联系。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

第三间医学院︱科大新医学院数十学者申请加盟 教研医院未落成 另觅公院作临床实习

科大研究「海陆差异」效应 解台风登陆前降雨骤增原因

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
5小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
11小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
11小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
13小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
13小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
11小时前