中大地理及资源管理学教授林绍颜 获美国地理学家协会终身成就奖

中文大学宣布，该校伟伦地理及资源管理学教授林绍颜，早前荣获2026年美国地理学家协会（AAG）终身成就奖，以表彰她多年来致力推动地理学发展，以及其创新研究为社会带来的卓越贡献。她表示奖项不仅是对她个人40多年教研生涯的肯定，更是对她及其团队研究工作的认可。

承诺继续推动地理信息科学发展

美国地理学家协会终身成就奖旨在表彰对地理学界贡献良多的杰出学者，得奖者须在学术研究及公众参与的领域具有独特且开创性的成就，包括在学术界或其他领域中积极推动地理学发展、发表杰出刊物，以及对地理学界的竭诚贡献。

林绍颜对获得美国地理学家协会的终身成就奖表示荣幸，指这不仅是对她个人40多年教研生涯的肯定，更是对她及其团队研究工作的认可。她承诺将继续致力推动地理信息科学的发展，并期望进一步将研究成果应用于应对气候变化与灾害管理等全球挑战，为社会的可持续发展及世界福祉作出贡献。

中大介绍指，林绍颜是地理信息科学、遥感探测、环境健康及抗灾等方面的专家，在空间插值、尺度和分形分析的开创性研究，为当代地理信息科学的发展奠定了坚实的基础，包括致力将研究成果转化为环境健康、防灾韧性及推动可持续发展的实际应用，并促进公众对地理科学的了解。

校方举例，她提出的韧性推断测量模型（Resilience Inference Measurement model）利用地理信息科学的专业技术，深入分析天然灾害带来的威胁程度、破坏范围及社区恢复状况，有助研究人员及政府部门更准确地评估社区的承受及恢复能力，大幅提升世界各地防灾及应急策略的成效。

另外，林绍颜亦热心参与公共学术事务，曾担任美国国家科学基金会（NSF）地理与区域科学主任，以及美国地理信息科学大学委员会（UCGIS）主席，长年致力提倡学术界的多元、公平与包容。

